Previsioni Meteo: oggi residue piogge all’estremo Sud, ma il tempo peggiorerà anche su diverse altre regioni per l’arrivo di una perturbazione atlantica

Dopo l’intenso maltempo portato dal Ciclone Apollo sulle nostre estreme aree meridionali, fino a 300 mm di pioggia caduti sul Siracusano e naturalmente con ingenti dissesti conseguenti, le previsioni meteo computano un progressivo allontanamento della figura vorticosa verso il Golfo Libico, dove il sistema si è originato, allontanandosi progressivamente dal territorio italiano e perdendo anche progressivamente potenza. Per tutt’oggi, tuttavia, esso continuerà a influenzare il tempo sulle consuete estreme aree meridionali, ossia sulla Sicilia, soprattutto centro-orientale, e ancora sull’estremo Sud della Calabria.

La novità di oggi, però, come da previsioni meteo già da qualche giorno, è l’arrivo di una circolazione umida e instabile atlantica che già ha abbordato i settori nordoccidentali, con prime nubi e piogge sparse sulla Valle d’Aosta e sull’estremo Ovest Piemonte. Questa nuova circolazione oceanica porterà un primo fronte caldo in azione anche verso la Sardegna, nelle prossime ore, con arrivo anche qui di piogge e rovesci, verso sera, o al più dal tardo pomeriggio, soprattutto sulla parte centro-occidentale. Una nuvolosità bassa pre-frontale sta riguardando in queste ore mattutine anche parte del Lazio, soprattutto meridionale, Frusinate, con qualche debole pioggia sparsa, qualcuna anche verso i settori occidentali dell’Abruzzo meridionale e, in giornata, addensamenti anche verso la Campania, anche qui con qualche debole pioggia sparsa a carattere irregolare. Sul resto del paese, prevarranno ancora condizioni di tempo asciutto e anche con ampie schiarite soleggiate. In riferimento alle temperature, le previsioni meteo computano un leggero aumento al Centro Sud e sulle isole maggiori, in calo, invece, al Nord, specie al Nordovest: massime fino a +24/+25°C sulle isole maggiori, +22/+23°C al Centro mediamente tra 10 e 20°C altrove, con i valori più bassi sulla Pianura Padana e sul Piemonte.