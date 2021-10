Previsioni Meteo, Ottobre si conclude con 10 giorni consecutivi di piogge torrenziali al Sud

MeteoWeb

Chiamatelo “monsone Mediterraneo“: gli ultimi aggiornamenti meteo per i prossimi giorni sono a dir poco impressionanti per le forti piogge che colpiranno il Sud Italia tra il weekend e l’ultima settimana di Ottobre. Avremo almeno dieci giorni consecutivi di piogge torrenziali e forti temporali su gran parte dell’Italia meridionale, e in modo particolare nelle Regioni joniche e nel medio-basso Adriatico (Molise, Puglia e Basilicata). Una situazione meteorologica particolare, che si inserisce in un contesto mensile già eccezionalmente piovoso per le abbondanti precipitazioni delle scorse settimane con parziali pluviometrici mensili che in molte località del Sud hanno già superato i 100–150mm di accumulo. Con le prospettive dei prossimi giorni questo dato parziale potrebbe raddoppiare fino alla fine del mese. Il rischio è che da venerdì, per dieci giorni consecutivi, piova su gran parte del Sud e in modo particolare in Calabria e Sicilia, a tratti in modo molto intenso e violento con temporali particolarmente intensi a causa del transito di numerose perturbazioni mediterranee tra i Balcani, l’Italia meridionale, il Canale di Sicilia e l’Africa settentrionale nell’area compresa tra Tunisia e Libia).

Nei prossimi aggiornamenti delle previsioni meteo di MeteoWeb tutti i dettagli sul maltempo in arrivo. Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: