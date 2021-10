Previsioni Meteo: peggioramento all’orizzonte, fase di intenso maltempo al Sud tra il weekend e la prossima settimana

MeteoWeb

Le previsioni meteo sul medio lungo periodo, iniziano a palesare possibili scenari di tempo anche perturbato per diverse regioni italiane. Intanto giungono conferme sulla fase più instabile nella seconda parte della settimana in corso, tuttavia instabilità abbastanza localizzata con fenomeni localmente anche di una certa intensità, ma magari più irregolari e anche più deboli sulla grande parte dei settori, spesso anche assenti. Da domenica 24, però, e poi per la prima parte della prossima settimana, potrebbe giungere un peggioramento decisamente più significativo, seppure anche questo circoscritto solo ad alcune regioni, essenzialmente quelle meridionali, con poca incisività su altre. Premettiamo che si tratta di una evoluzione ancora in dubbio, poiché si compirebbe a 5/6 giorni, quindi con configurazioni bariche che potrebbero naturalmente prendere altre pieghe, tuttavia, dato anche un buon prospetto instabile presente nel quadro ensemble di tutti i maggiori modelli mondiali, uno scenario perturbato essenzialmente per le regioni meridionali, va preso decisamente in considerazione.

Nella sostanza, dopo l’affondo di un moderato cavo instabile nord-atlantico verso i settori centro-occidentali del nostro bacino e dopo l’instabilità irregolare che avrebbe luogo nella seconda parte di questa settimana, il medesimo cavo andrebbe via via approfondendosi, traslando via via verso Est e verso Sud, in prossimità del Nord Africa, tra l’Algeria orientale, la Tunisia e la Libia e scavando su quest’area una vasta depressione centrata proprio sulla Tunisia, ma agente fino alle nostre regioni meridionali, soprattutto tra i settori ionici di Sicilia e Calabria. Al momento sarebbe considerato, se questa barica si compisse, un maltempo piuttosto importante, in particolare tra il 24 e il 26 ottobre, per la Calabria e ancora più per la Sicilia, ribadiamo soprattutto per i rispettivi settori ionici, ma diffusamente su vaste aree, specie siciliane, e non sarebbe escluso anche un avanzamento verso Nord del minimo depressionario con un coinvolgimento ben più estese delle regioni meridionali in un possibile scenario di maltempo. Stando agli attuali parametri, le previsioni meteo non computerebbero un coinvolgimento del resto d’Italia, magari solo con nubi in intensificazione sulle regioni centrali o con qualche debole precipitazione sparsa, asciutto, invece, e con più ampio soleggiamento al Nord. L’aspetto termico vedrebbe un calo generale della temperatura, per una confluenza di aria più fresca orientale indotta dalla bassa pressione tra il Sud Mediterraneo e il Nord Africa. Maggiori dettagli su questo possibile peggioramento del tempo al Sud, tra domenica 24 e l’inizio della prossima settimana, nel corso dei nostri quotidiani aggiornamenti.