Previsioni Meteo, pre-allerta per il weekend: ciclone al Sud, forte maltempo con piogge abbondanti

Va facendosi più severo il peggioramento atteso nella seconda parte di questa settimana secondo le ultime previsioni meteo. In particolare nel weekend, in seno ad un moderato cavo instabile nord-atlantico in affondo fino al settore nordafricano settentrionale, Golfo Libico, si innescherebbe un vortice depressionario al suolo che progressivamente risalirebbe verso le nostre estreme regioni meridionali, apportando un tempo decisamente perturbato. Va detto che l’accelerazione instabile vista nelle ultime ore dai modelli è abbastanza sorprendente, per cui il contesto barico causante, non computato fino alle corse precedenti, potrebbe essere ancora rivisto nelle prossime elaborazioni e anche la valutazione attuale delle possibili conseguenze resta piuttosto approssimativa.

In ogni modo, stando alle attuali previsioni meteo, ci sarebbe un’escalation del maltempo proprio nel corso di domenica 24, ma già nubi e locali rovesci sulle aree colorate a scale di celeste-blu potrebbero avere luogo nel corso di sabato 23. In particolare, però, per domenica, un minimo depressionario in salita dal Golfo Libico, raggiungerebbe la Sicilia e lo Jonio, ma anche le regioni meridionali, apportando rovesci e temporali via via più forti, soprattutto sui settori ionici tra Centro Sud Puglia, Calabria e Sicilia, dove sarebbero possibili anche fenomeni violenti. Le nubi e le piogge potrebbero estendersi anche al resto del Sud magari, stando alle attuali valutazioni, in forma più irregolare, ma non sarebbe escluso che fenomeni più intensi possano riguardare anche le rimanenti regioni meridionali e persino quelle del medio Adriatico. Nubi e piogge anche sul resto della Sicilia e, più occasionali, sul Centro Nord Appennino e poi sui rilievi settentrionali. Tempo in generale migliore sul resto dell’Italia. In linea di massima, in attesa di ulteriori aggiornamenti dai modelli matematici, il tempo, da metà settimana e poi ancor più nel weekend, tenderebbe, secondo le previsioni meteo, a cambiare, con progressiva instabilità e anche con possibile fase di maltempo al Sud nel fine settimana e probabilmente anche a inizio della settimana prossima. Maggiori dettagli su questo nuovo peggioramento del tempo per diverse regioni italiani nei nostri quotidiani aggiornamenti.

