Previsioni Meteo: Sicilia e Calabria nella morsa del Ciclone Mediterraneo, oggi previsti picchi di 200 mm

Le previsioni meteo di maltempo pesante sulle regioni meridionali, si sono purtroppo realizzate, con pesanti allagamenti, straripamenti di fiumi e alluvioni sulla Sicilia nord-orientale e piogge forti continuano a tartassare queste aree all’indirizzo, nelle ultime ore, anche della Calabria. Nella notte sono caduti fino a altri 100 mm e oltre sulla Sicilia nordorientale, 80/90 mm anche sulla Calabria ionica, specie sulle aree interne montuose. Il Ciclone Mediterraneo, come visibile dalla mappa interna elaborata sull’ultimo scatto satellitare, è collocato tra Pantelleria, Malta e il Mare di Sicilia, ma con ampie spire cicloniche che investono tutto lo Jonio centro occidentale e gran parte delle nostre regioni estreme meridionali. I fronti più perturbati legati al Ciclone, sono quelli evidenziati in rosso, ossia provenienti dai settori meridionali del Mediterraneo e all’indirizzo soprattutto della Calabria ionica e ancora della Sicilia nord-orientale.

Andando più nel dettaglio, in questa mattinata le nubi più compatte e i fronti più importanti stanno continuando a interessare soprattutto la Sicilia nordorientale, Messinese e Catanese, ma diffusamente anche la Calabria, con piogge più intense in queste ore sul Crotonese interno e sul Cosentino orientale. Per le prossime ore pomeridiane e serali, tutta la Calabria ionica e le rispettive aree interne appenniniche, nonché ancora la Sicilia nord-orientale e i settori verso la Lucania meridionale, saranno interessati da rovesci, da temporali e da nubifragi spesso intensi. Nella mappa precipitazione allegata, abbiamo evidenziato le aree, secondo il quadro modellistico, dove Potranno cadere gli accumuli maggiori entro la mezzanotte prossima, a scala di colore blu e verso l’arancio. Piogge irregolari sono attese anche sul resto della Sicilia, ma sulle aree evidenziate a scala di colore, potranno cadere quelle più consistenti. Sono attesi accumuli importanti spesso sugli 80/100/150 millimetri, ma fino a 200 mm in particolare sui settori ionici tra Catanzarese e Reggino. Gli apporti maggiori su queste aree, oltre a quelli già caduti mediamente fino a 80/100 mm su alcuni settori dell’Aspromonte e dei rilievi ionici, dovrebbero arrivare dalle ore centrali e poi pomeridiane serali, con ulteriori apporti localmente fino ad altri 80/100 mm. Naturalmente, allerta su queste aree per possibile rischio di dissesti o straripamenti di corsi d’acqua. Il peggioramento e i quantitativi di pioggia appena descritti sono relativi alla giornata odierna, ma la fase di intenso maltempo sui settori ionici, soprattutto centro-occidentali, continuerà almeno fino a metà settimana, giovedì 28, con centinaia di altri mm attesi, secondo le previsioni meteo, e grave rischio dissesti, soprattutto tra la Calabria ionica centro meridionale e la Sicilia orientale. Tutti i dettagli sull’evoluzione giorno per giorno in riferimento alla pesante ondata di maltempo sulle estreme aree meridionali, nei nostri quotidiani aggiornamenti.