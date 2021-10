Previsioni Meteo, ulteriore peggioramento al Sud: domenica con forte maltempo, FOCUS sulle aree più a rischio

MeteoWeb

Le previsioni meteo anche ultimissime confermano un fine settimana ancora caratterizzato da tempo piuttosto instabile su diverse regioni italiani, su alcune aree anche perturbato. A determinare una persistenza di condizioni invernali, un’area depressionaria che si è portata sulle regioni meridionali e che continuerà a essere alimentata, anzi ulteriormente rinvigorita, da un afflusso di aria più fredda proveniente dai settori continentali. Dunque, dopo un sabato ugualmente caratterizzato da nubi diffuse e da piogge e rovesci sulle regioni adriatiche, localmente sul Centro Sud Lazio, Sardegna, diffusamente al Sud, anche con temporali forti sulla Puglia, il giorno festivo si annuncia ancora più perturbato, anche se segnatamente per le regioni meridionali.

Un impulso più freddo in quota disposto, secondo le previsioni meteo, con asse Nord-est Sud-ovest, tagliante proprio il Centro Italia, convoglierebbe correnti portanti perturbate da Ovest/Sudovest verso le regioni meridionali mentre, al suolo, una bassa pressione collocata tra il basso Tirreno e la Calabria richiamerebbe una circolazione orientale o settentrionale. Contrasti termici abbastanza accesi e, quindi, esasperazione del maltempo su buona parte del Sud. Come visibile dalla mappa interna precipitazioni, rovesci moderati o forti interesserebbero un po’ tutti i settori meridionali peninsulari, intensi sulle aree in blu più scuro e verso il lilla. Ci sarebbe il rischio di locali dissesti e allagamenti lampo, in particolare sulle regioni del basso terreno tra Centro-sud Campania, Calabria e occasionalmente Nord Sicilia, magari rischio ancora più elevato per la Puglia, soprattutto centrale o Centro-settentrionale. Rovesci e temporali moderati, magari qui più irregolari, sul medio Adriatico, sui relativi settori appenninici e anche sul Lazio meridionale; locali rovesci più deboli anche verso la Toscana interna, l’Ovest Umbria e l’estremo Sudest della Romagna. Il tipo di circolazione atteso per domenica, non produrrebbe effetti instabili sul resto del paese, semmai un po’ di nubi irregolari qua e là e qualche addensamento sui settori alpini centrali o centro-orientali, con occasionali scrosci di pioggia. Temperature in generale calo, con valori massimi non oltre +21/+22°C ed essenzialmente sull’estremo Sud, nelle fasi più soleggiate; altrove massime tra +12 e +18°C in pianura.