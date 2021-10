Previsioni Meteo Veneto: aumentano le temperature, stabilità nella prima parte della settimana

MeteoWeb

In questi giorni la presenza di un promontorio anticiclonico in espansione da ovest determina una situazione meteorologica molto stabile in Veneto, con ripresa delle temperature, assenza di precipitazioni, e possibili nebbie in pianura da inizio settimana; dalla seconda parte di mercoledi si avrà una variazione nelle condizioni meteorologiche, con nuvolosità più diffusa e probabili precipitazioni specie giovedi.

Di seguito le previsioni ARPAV – Dipartimento per la Sicurezza del Territorio.

Pomeriggio/sera di Domenica 17

Tempo molto stabile con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, clima asciutto e buona visibilità. Temperature senza notevoli variazioni, abbastanza miti nei valori diurni che saranno di poco superiori alle medie del periodo.

Lunedi 18

Cielo: Modesta nuvolosità per nubi alte in transito al mattino, poi cielo perlopiù sereno, salvo nuova nuvolosità alta dalla sera. Fino al primo mattino possibili foschie e locali nebbie in pianura e Valbelluna.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Valori senza notevoli variazioni in pianura, in contenuto aumento montagna.

Venti: In pianura deboli variabili, con qualche brezza diurna sulla costa. In montagna moderati settentrionali.

Mare: Quasi calmo.

Martedi 19

Cielo: Cielo in prevalenza velato per nuvolosità alta abbastanza diffusa, in attenuazione verso sera. Fino al primo mattino probabili foschie e nebbie in pianura e Valbelluna, poi in dissolvimento.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in aumento, massime senza sensibili variazioni.

Venti: In pianura deboli variabili, meridionali al pomeriggio sulla costa. In montagna moderati settentrionali.

Mare: Calmo o poco mosso.

Mercoledi 20

Cielo da parzialmente nuvoloso al mattino a nuvoloso al pomeriggio, con nuvolosità medio-bassa alternata a qualche schiarita in pianura, e prevalenza di nubi medio-alte sulle zone montane. Fino al mattino probabili foschie e nebbie in pianura e nelle valli. Temperature minime in locale contenuto aumento, massime stabili o in lieve calo.

Giovedi 21

Giornata da variabile a instabile, con nuvolosità diffusa e precipitazioni sparse sui rilievi e pedemontana fin dal mattino, poi in estensione anche al resto della regione, con piogge possibili fino alle zone meridionali della pianura. Temperature minime in aumento e massime in calo, salvo valori in generale aumento sulla pianura meridionale, dove saranno presenti venti moderati di scirocco e libeccio.

Previsore: FD