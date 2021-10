Previsioni Meteo: venti freddi settentrionali continuano a sferzare molte regioni, ancora piogge al Sud

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, le temperature minime questa mattina sono state piuttosto frizzanti, a una cifra su gran parte delle aree pianeggianti del Centro Nord, fino localmente a qualche grado sopra lo zero. Insomma, condizioni di tipo invernale sul nostro paese a causa di una persistenza di correnti piuttosto fredde di matrice settentrionale. Esse, peraltro, sono associate a una ventilazione sostenuta sempre dai quadranti settentrionali che continua a sferzare molte regioni, in particolare quelle del medio-basso Adriatico, le aree relative appenniniche, le regioni meridionali e un po’ tutti bacini centro-meridionali, qui con maggiore veemenza soprattutto sullo Jonio. Si sono registrate nelle ultime ore ancora raffiche di 80/90/100 km/h sull’Appennino centro-meridionale, ma velocità diffusa sui 40/50/70 km/h un po’ su tutto il Centro Sud.

Circa gli altri fenomeni, le previsioni meteo per il corso della giornata odierna computano una incidenza instabile sempre più circoscritta con i settori più esposti che continueranno a essere quelli estremi meridionali, localmente del medio-basso Adriatico, alcune aree relative appenniniche e ancora la Calabria e la Sicilia settentrionale. Su queste aree, saranno possibili addensamenti nuvolosi sparsi qua e là, magari associati a qualche scroscio di pioggia o a locali rovesci irregolari, più ricorrenti sui settori ionici calabresi e pugliesi, ancor più sullo Jonio in mare largo, localmente sul Nord della Sicilia. Qualche scroscio di pioggia occasionale sarà possibile anche sui rilievi tra Molise, Est Campania e Lucania e, specie in giornata, possibili rovesci più diffusi sulla Sicilia settentrionale, tra Palermitano e Messinese. Per la sera, è atteso un aumento di nubi anche sulla Sardegna settentrionale, anche qui con l’arrivo di locali rovesci. Sul resto dell’Italia, sole prevalente, in particolare sui versanti tirrenici, sull’alto Adriatico e al Nord in genere, salvo qui un po’ di nubi basse e locali nebbie o foschie mattutine, tra il Piemonte centro-meridionale e il Ponente Ligure. Le temperature sono attese, secondo le previsioni meteo, stazionarie o in calo al Sud, in aumento sul medio-alto Tirreno e sulle regioni settentrionali: massime non oltre +23/+24°C essenzialmente sulla Sardegna, punte sui +22/+23°C anche e su qualche area tirrenica tra Toscana e Lazio, valori medi tra +13 e +21°C altrove in pianura.