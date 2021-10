MeteoWeb

Continua ad affluire aria sempre più fredda al Nord Italia e così sui rilievi alpini, la quota neve sta scendendo al di sotto dei 2.000 metri. La prima neve di stagione è arrivata a dare un tocco di magia anche a Livigno (1.800m), in Valtellina. La colonnina di mercurio è scesa fino a -0,7°C e una soffice manto bianco ha ricoperto tutto, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto.

Intanto al Passo dello Stelvio, tra alta Lombardia e Trentino Alto Adige, la neve supera i 20cm.