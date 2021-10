Un altro integratore richiamato dal mercato: prodotto contro l’ansia contaminato da sostanze nocive

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna un avviso di richiamo per un noto integratore alimentare, utile contro l’ansia. Si tratta di Florase Ansia, a marchio Santiveri prodotto da Ibersan srl. Il lotto richiamato è il n°301222, con data di scadenza indicata in 30-12-2022, venduto in unità di peso da 18 grammi, con 40 capsule in ogni confezione.

Il motivo è indicato in “presenza di solfiti” e chi avesse già acquistato è pregato di non consumare il prodotto e riportare al punto vendita. Inoltre, se qualcuno avesse già consumato capsule del lotto indicato, in caso di comparsa di disturbi è invitato a consultare il proprio medico di fiducia.