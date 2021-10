Maltempo Milano: prosegue l’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato anche per tutta la giornata di oggi, martedi’ 5 ottobre, un’allerta gialla per rischio idrogeologico e idrico sul territorio milanese. Il Comune di Milano e’ pronto ad attivare i monitoraggi della situazione e ad intervenire in caso di necessita’.