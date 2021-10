Proteste contro il Green Pass: migliaia in corteo a Milano, “solidarietà al vicequestore di Roma” – FOTO

MeteoWeb

Non si placano le proteste contro l’obbligo di Green Pass nelle città italiane. Circa 4.000 persone si sono riunite oggi a Milano, per l’11° sabato consecutivo, per sfilare in corteo nelle vie della città. Il corteo, aperto dallo striscione che riporta la scritta ‘educare alla liberta – no Green Pass’, è partito da Piazza Fontana, intonando il coro ‘giu’ le mani dal lavoro’, oltre a insultare il premier Mario Draghi e il capo dello Stato Sergio Mattarella. Tra gli striscioni esposti, ‘Green Pass, iniezione di tirannia. Sotto ricatto solo in Italia’ e ‘la mascherina fa tacere la verita”. Presenti cartelli e messaggi di solidarieta’ al vicequestore di Roma Nunzia Alessandra Schiliro’, finita al centro di polemiche per le sue posizioni contrarie alla certificazione verde: ‘Lamorgese non sei all’altezza del Paese che rappresenti – Solidarieta’ al vicequestore Schiliro”.

Il corteo ha attraversato Piazza Duomo e dopo aver raggiunto Piazza San Babila ha imboccato corso Venezia, in direzione di corso Buenos Aires. Decine gli agenti di polizia in tenuta antisommossa messi in campo dalla Questura. Qualche momento di tensione si e’ vissuto quando un centinaio di manifestanti ha cercato di deviare verso i Bastioni di Porta Venezia, ma la situazione si e’ subito ricomposta. Nel frattempo i manifestanti, che in testa al corteo hanno esposto anche un cartello di solidarieta’ ad un gruppo di compagni colpiti da Daspo, hanno provocato numerosi ingorghi stradali nel centro cittadino e la deviazione di numerosi mezzi pubblici di superficie.

Quattro persone sono state fermate e accompagnate in Questura per accertamenti, perché resesi responsabili di resistenza verso personale delle forze dell’ordine durante la manifestazione.

Un migliaio in piazza a Genova

Un migliaio di persone si è riunito a Piazza De Ferrari a Genova per ribadire la contrarieta’ all’obbligo del Green Pass in diversi ambienti chiusi. I manifestanti hanno poi dato vita ad un corteo. Durante un comizio e’ stato annunciato che il movimento aderira’ a una manifestazione dei cobas in programma l’11 ottobre. Come nelle altre manifestazioni, sono stati esposti manifesti e striscioni contro il Green Pass e contro i vaccini.

