Proteste contro il Green Pass a Roma: scontri con la polizia, lacrimogeni e idranti sulla folla – FOTO e VIDEO

Cariche della polizia al corteo contro il Green Pass in corso a Roma. Alcuni manifestanti, diretti verso Villa Borghese, si sono scagliati contro gli agenti cercando di sfondare il cordone delle forze dell’ordine. I poliziotti hanno risposto con delle cariche di alleggerimento per disperdere la folla. Un gruppo di manifestanti e’ entrato nella sede della Cgil a Roma, al grido di “liberta’, liberta'” e “assassini”. “Occupata la Cgil”, dicono.

A Largo Chigi, poco distante da Palazzo Chigi, il cordone delle forze dell’ordine ha esploso diversi lacrimogeni per disperdere la folla ed evitare ulteriori scontri. La polizia ha poi azionato gli idranti dai blindati. I manifestanti in risposta lanciato petardi e bombe carta.

Alcuni manifestanti sono stati fermati dagli agenti durante gli scontri. Un poliziotto è rimasto ferito.

Il presidente Mario Draghi “condanna le violenze che sono avvenute oggi in varie città italiane. Il diritto a manifestare le proprie idee non può mai degenerare in atti di aggressione e intimidazione. Il Governo prosegue nel suo impegno per portare a termine la campagna di vaccinazione contro il COVID-19 e ringrazia i milioni di italiani che hanno già aderito con convinzione e senso civico“. Si legge in una nota di palazzo Chigi.