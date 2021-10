Regno Unito in ansia per la salute della regina Elisabetta: prima notte in ospedale in 8 anni

MeteoWeb

Sono giorni di apprensione in Regno Unito per la salute della regina Elisabetta: la sovrana, 95 anni, ha trascorso la notte in ospedale, secondo l’annuncio dato ieri sera da Buckingham Palace, che in precedenza si era limitato a far sapere che aveva dovuto rinunciare a una visita in Irlanda del Nord su raccomandazione dei suoi medici, i quali le avevano di fatto imposto di concedersi “qualche giorno” di riposo. L’annuncio di ieri è stato dato in termini tranquillizzanti, dopo che Sua Maestà era già tornata nel castello di Windsor, ma nei sudditi ha suscitato inquietudine il riferimento a imprecisati esami o controlli medici cui la paziente si sarebbe sottoposta in ospedale a scopo apparentemente precauzionale

“A seguito del consiglio medico di riposare per qualche giorno – recita la breve dichiarazione diffusa da una portavoce del palazzo reale – la Regina è entrata in ospedale mercoledì pomeriggio per sottoporsi a indagini (diagnostiche) preliminari. E’ tornata al Castello di Windsor oggi all’ora di pranzo e resta in buono spirito“.

La notte passata ieri in ospedale da Elisabetta II è stata la prima in 8 anni. La regina, ormai 95enne, gode in generale di buona salute e tende a evitare di ricorrere a medici e ricoveri: l’ultima volta era stato nel 2013 quando era stata trattenuta per una notte in una clinica privata per una gastroenterite. Anche per questo ha fatto scalpore la settimana scorsa il suo ricorrere a un bastone per appoggiarsi durante la messa a Westminster Abbey. Vaccinata contro il Covid a gennaio, la monarca è rimasta chiusa in una “bolla”‘ per mesi insieme al marito, il principe Filippo, venuto a mancare il 9 aprile, un mese prima di compiere 100 anni.