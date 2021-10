Covid, Regno Unito: da oggi stop alla quarantena per gli arrivi da circa 50 Paesi, 7 restano nella lista rossa

MeteoWeb

I viaggiatori di quasi 50 Paesi che arrivano nel Regno Unito da queste destinazioni da oggi non hanno più l’obbligo di sottoporsi a una quarantena di 11 notti in un hotel.

Il Foreign Office ha anche revocato il consiglio di non viaggiare in altri 42 Paesi a causa dell’epidemia di Coronavirus.

Tra i Paesi interessati da questo provvedimento figurano Argentina, Cile, Cuba, Indonesia, Messico, Nepal, Filippine, Sudafrica e Thailandia.

Sette Paesi rimangono nella lista rossa, e sono tutti in America Latina (Colombia, Repubblica Dominicana, Ecuador, Haiti, Panama, Perù e Venezuela). I passeggeri di questi Paesi dovranno sottoporsi alla quarantena all’arrivo, al costo di diverse migliaia di euro