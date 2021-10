In Texas si è rischiato un disastro ambientale: serbatoio di una raffineria perde petrolio greggio [VIDEO]

MeteoWeb

In Texas un serbatoio di stoccaggio della raffineria di Galveston Bay di Marathon Petroleum Corp. perde petrolio greggio. Secondo il Galveston County Daily News, la perdita non sarebbe una minaccia per il pubblico. Intanto diverse arterie principali sono state chiuse in entrambe le direzioni mentre l’olio viene ripulito. I funzionari di Texas City hanno pubblicato un aggiornamento su Facebook secondo cui la strada sarà chiusa per “la durata dell’incidente“.

Il coordinatore della gestione delle emergenze di Texas City, Bruce Clawson, ha affermato che la fuoriuscita potrebbe richiedere fino a 8 ore per la pulizia. La perdita si è verificata in un grande serbatoio di stoccaggio che fortunatamente non era pieno, e nessuno è rimasto ferito.