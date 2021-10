Salame contaminato da salmonella: scatta il richiamo per una nota catena di supermercati

MeteoWeb

La nota catena di supermercati Coop ha pubblicato un avviso di richiamo per salumi contaminati da salmonella. Si tratta del prodotto Strolghino Terre Ducali 260 g, del Prosciuttificio San Michele s.r.l. Il lotto richiamato è il n° S213503. Il motivo del richiamo: non conformità microbiologica – presenza salmonella.

Come si legge nel modulo, “In via cautelativa, si avvisano i consumatori che avessero acquistato il prodotto, di non consumarlo e restituire le confezioni al punto vendita per la sostituzione”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Controllo Qualità al 0521 857640.