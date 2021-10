Ancora salmone affumicato contaminato da sostanze pericolose per la salute: scatta il richiamo dai supermercati

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna un avviso di richiamo per salmone affumicato contaminato da listeria monocytogenes. Non si tratta dell’unico richiamo simile avvenuto nelle ultime settimane, come è possibile appurare consultando la sezione del nostro giornale dedicata ai richiami alimentari.

Il prodotto, a marchio Fish & Fine, è il Salmone Scozzese Affumicato a fetta lunga, venduto in confezioni da 200 grammi. Nello specifico il lotto richiamato è il n°103936090712-25421, distribuito da Sicily Food srl e prodotto da Kristal So d.o.o Natural Fish, in Serbia.

Il motivo del richiamo è indicato in “Presenza di listeria monocytogenes non conforme”. Tra le avvertenze indicato nel modulo del Ministero della Salute si legge: “Per i consumatori: restituire la confezione al punto di vendita da cui è stato acquistato. Per ulteriori informazioni, contattare l’indirizzo mail: sicilyfood@sicilyfood.it o il numero di telefono 0922/441586. Per i rivenditori: sospendere la vendita del lotto richiamato e tenerlo a disposizione della Sicily Food srl per il ritiro“.