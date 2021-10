MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna un avviso di richiamo per salume Strolghino a marchio Terre Ducali, prodotto da Prosciuttificio San Michele srl. Nel prodotto è stata riscontrata presenza di salmonella. Il lotto richiamato è il n°S213503, venduto in unità da 250 grammi.