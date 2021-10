SARS-CoV-2, studio sull’immunità naturale: anticorpi neutralizzanti e cellule B e T presenti 15 mesi dopo l’infezione

MeteoWeb

“Le informazioni sulla durata dell’immunità al coronavirus SARS-CoV-2 dopo l’infezione naturale potrebbero avere notevoli implicazioni sulla durata dell’immunità indotta dai vaccini. Qui abbiamo monitorato la risposta immunitaria specifica a SARS-CoV-2 in pazienti Covid convalescenti fino a 15 mesi dopo la comparsa dei sintomi”, si legge in uno studio pubblicato in preprint su BioRXiv.

“Dopo un picco 15-28 giorni dopo l’infezione, la risposta degli anticorpi IgG e i titoli di anticorpi neutralizzanti nel plasma si riducevano gradualmente nel tempo ma si stabilizzavano dopo 6 mesi. L’attività neutralizzante nel plasma contro la variante G614 è stata ancora rilevata nell’87% dei pazienti a 6-15 mesi. Rispetto alla G614, i titoli neutralizzanti mediani contro le varianti Beta, Gamma e Delta nel plasma raccolto nella prima convalescenza (15-103 giorni) e nella tarda convalescenza (9-15 mesi) erano più bassi di 16 e 8 volte, rispettivamente. Le cellule B e T della memoria specifiche per SARS-CoV-2 hanno raggiunto un picco a 3-6 mesi e sono perdurate nella maggior parte dei pazienti fino a 15 mesi, anche se è stato osservato un notevole calo delle cellule T specifiche tra 6 e 15 mesi”, scrivono i ricercatori nello studio.

“Abbiamo osservato che le cellule B e T della memoria e gli anticorpi neutralizzanti sono presenti nella maggior parte dei pazienti convalescenti circa 15 mesi dopo l’infezione da SARS-CoV-2, il che dimostra una risposta immunitaria duratura. Recenti studi hanno dimostrato che sebbene i vaccini Pfizer-BioNTech e AstraZeneca fossero efficaci nel ridurre il rischio di infezione e ricovero per Covid causati dalla variante Delta, questi effetti sull’infezione sembravano essere ridotti rispetto a quelli con la variante Alfa. I nostri dati sulla neutralizzazione suggeriscono che lo sviluppo dell’immunità durante le prime ondate dell’infezione potrebbe non essere completamente protettivo contro la reinfezione con la variante Delta e altre varianti di preoccupazione, indicando che i pazienti convalescenti potrebbero ancora beneficiare della vaccinazione. Inoltre, sebbene due dosi di vaccino possano innescare risposte immunitarie rapide e robuste come osservato nelle persone contagiate naturalmente, la durata dell’immunità nelle persone vaccinate dovrebbe essere seguita in studi futuri”, concludono i ricercatori.