Satellite spia russo cade sulla Terra e diventa una brillante palla di fuoco: decine di segnalazioni [VIDEO]

Un satellite spia russo guasto si è schiantato sulla Terra ieri, bruciando in una brillante palla di fuoco avvistata da molti osservatori nel Midwest americano.

L’American Meteor Society (AMS) ha ricevuto decine di segnalazioni dal Michigan fino al Tennessee.

L’AMS ha pubblicato le straordinarie immagini catturate da alcuni di questi osservatori, incluso un video di 27 secondi dello skywatcher Chris Johnson che mostra la scia attraverso i cieli sopra Fort Gratiot Township, nel Michigan.

La palla di fuoco è diventata visibile intorno alle 04:43 UTC, secondo l’AMS, lasciando pochi dubbi sulla sua origine: le 04:43 UTC era “l’ora esatta prevista in cui Kosmos-2551 è passato sopra la regione e all’interno della finestra di incertezza del tempo di rientro fornita dalla Space Force,” ha spiegato l’astronomo Jonathan McDowell, dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

Kosmos-2551 è un satellite da ricognizione russo lanciato il 9 settembre, apparentemente guastatosi poco dopo: non aveva regolato la sua orbita dopo il decollo, ha spiegato McDowell, osservando che il Kosmos-2551 avrebbe dovuto rientrare nell’atmosfera terrestre nella giornata di ieri

L’incenerimento di Kosmos-2551 probabilmente non ha minacciato nessuno a terra. “Si pensa sia solo di circa 500 kg e nessun detrito dovrebbe raggiungere il suolo,” aveva precisato McDowell prima del rientro.

Le palle di fuoco create dalla spazzatura spaziale, sebbene spesso spettacolari, non sono particolarmente rare. L’anno scorso, ad esempio, il rientro del terzo stadio di un razzo Soyuz ha generato un brillante spettacolo in cielo su parti dell’Australia durante il lancio di un satellite militare russo.

Tali incidenti stanno diventando più comuni poiché l’umanità lancia sempre più satelliti in orbita. Questo boom preoccupa molti esperti, i quali hanno più volte sottolineato che sono necessarie misure per assicurarsi che il problema della spazzatura spaziale non sfugga di mano.