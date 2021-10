A 11 anni scappa da scuola a Pontedera e viene ritrovato a Roma: “volevo vedere il Colosseo”

MeteoWeb

“Volevo vedere il Colosseo”. È questa la motivazione che ha spinto un bambino di 11 anni a scappare da scuola. È stato ritrovato a Roma dopo ore e ore di ricerca e il viaggio non è stato di certo breve, visto che il piccolo va a scuola a Pontedera, in provincia di Pisa. Il bambino era in fuga da ieri mattina: aveva eluso maestre e custodi ed era salito su un treno per Roma.

L’allarme per la scomparsa aveva fatto scattare le ricerche da parte dei carabinieri di Pontedera. Il bambino e’ stato fermato dalla Polfer oggi pomeriggio alla stazione Tiburtina, nella Capitale. Oltre ad indicare il Colosseo come motivo della sua fuga, agli agenti il bambino ha anche spiegato di aver viaggiato in treno, senza biglietto e nascondendosi nei bagni ogni qual volta vedeva arrivare il controllore.