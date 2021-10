Scoperti due nuove tipi di dinosauri in Inghilterra: uno è l’“airone infernale dalla faccia di coccodrillo”

MeteoWeb

Due dinosauri carnivori con crani simili ai coccodrilli un tempo hanno terrorizzato le prede lungo le rive dei fiumi sull’Isola di Wight, in Inghilterra, secondo quanto svelato da nuovi fossili. Gli scienziati hanno dato alle creature dei nomi che si traducono in “airone infernale dalla faccia di coccodrillo cornuto” e “cacciatore delle rive del fiume”. I predatori sono le prime specie di spinosauridi, parenti dello strano e forse anfibio Spinosaurus, che era più grande del Tirannosauro Rex.

Le due nuove specie presentavano un cranio allungato, simile a quello dei coccodrilli, proprio come lo Spinosaurus. Ceratosuchops inferodios (l’”airone infernale”) è conosciuto da pochi frammenti di cranio, mentre il Riparovenator milnerae (“cacciatore delle rive del fiume”), rinominato in onore della defunta paleontologa britannica Angela Milner, è noto per pezzi di cranio e coccige.

In precedenza, nel Regno Unito, era stato trovato solo un tipo di spinosauride, il Baryonyx. “Sapevamo da un paio di decenni che dinosauri come il Baryonyx aspettavano di essere scoperti sull’Isola di Wight, ma trovare i resti di questi due animali in rapida successione è stata una grande sorpresa”, ha detto Darren Naish, paleontologo britannico indipendente e co-autore della scoperta.

Sebbene le due specie siano note solo da poche ossa, i frammenti ossei scoperti sono molto significativi, poiché includono le scatole craniche e i denti dei dinosauri. La scatola cranica contiene molti indizi anatomici per identificare diverse specie. C. inferodios presentava una fronte bitorzoluta con corna e protuberanze basse. “Abbiamo scoperto che i crani differivano non solo dal Baryonyx, ma anche l’uno dall’altro, suggerendo che il Regno Unito ha ospitato una maggiore diversità di spinosauridi di quanto si ritenesse in precedenza”, ha detto Chris Barker, dottorando all’Università di Southampton e autore principale dello studio.

Le due nuove specie hanno vissuto circa 125 milioni di anni fa, nel primo periodo Cretaceo, circa 25 milioni di anni prima dello Spinosaurus. Probabilmente si aggiravano per i corsi d’acqua di un’antica pianura alluvionale. Probabilmente cacciavano pesci e prede terrestri utilizzando le loro mascelle, ben adatte a questo stile di caccia. Entrambe le specie probabilmente crescevano fino ad una lunghezza di circa 9 metri, sulla base delle dimensioni dei loro crani (1 metro). Le forme differenti del cranio delle due specie suggeriscono che potrebbero aver avuto stili di caccia leggermente differenti, che potrebbero aver permesso al Baryonyx, al C. inferodios e all’R. milnerae di trovare abbastanza cibo in un paesaggio condiviso.

La storia ed evoluzione della famiglia degli spinosauridi sono un po’ controverse. Infatti, i ricercatori non concordano sul fatto se lo Spinosaurus del tardo Cretaceo si muovesse come un airone o come un coccodrillo. Ma la nuova scoperta suggerisce che questo gruppo di dinosauri potrebbe essersi evoluto per la prima volta in quella che oggi è l’Europa prima di diffondersi all’Asia e al supercontinente Gondwana, che poi si è diviso in Africa e Sud America, hanno scritto i ricercatori. Gli scienziati hanno cercato di costruire un albero genealogico, che mette i nuovi spinosauridi in un ramo separato che si divide dal ramo che dà origine allo Spinosaurus circa 145 milioni di anni fa.

“C’è ancora molto da imparare – la quasi totale assenza dei gruppi spinosauridi giurassici resta un problema – ma per ora, sembra che il gruppo abbia avuto origine in Europa, poi si sia diffuso all’Asia e all’Africa”, conclude Naish.

I ricercatori ora stanno lavorando ad un documento più dettagliato sulla coda dell’R. milnerae. Le ossa del coccige suggeriscono una coda alta e piatta. Intendono anche esplorare ulteriormente le relazioni tra i diversi parenti degli spinosauridi nel mondo.