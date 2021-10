Scoperto nel nucleo interno della Terra un “nuovo mondo nascosto”

MeteoWeb

Il nucleo interno “solido” della Terra potrebbe effettivamente essere un po’ molle, secondo un nuovo studio.

Per oltre mezzo secolo, la comunità scientifica ha ipotizzato che il nucleo interno della Terra fosse una solida sfera di lega di ferro compressa circondata da un nucleo esterno liquido. Una nuova ricerca, pubblicata su Physics of the Earth and Planetary Interiors, suggerisce che la fermezza della sfera planetaria varia da metallo duro a semimorbido a liquido.

“Più lo guardiamo, più ci rendiamo conto che non è una noiosa massa di ferro,” ha dichiarato a Live Science Jessica Irving, sismologa dell’Università di Bristol in Inghilterra, non coinvolta nello studio. “Stiamo scoprendo un mondo nascosto completamente nuovo“.

In un certo senso, il nucleo interno della Terra è ancora misterioso come lo era quando Jules Verne ha pubblicato “Viaggio al centro della Terra”, nel 1864. Sebbene gli scienziati sappiano dagli anni ’50 che il nostro pianeta non è vuoto come descritto da Verne, l’interno del pianeta è ancora inesplorato. L’immenso calore e la pressione sono troppo forti perché qualsiasi sonda umana o artificiale possa viaggiarvi. “A meno che non accada qualcosa di terribile al nostro pianeta, non avremo mai un’osservazione diretta del nucleo terrestre,” ha spiegato Irving.

I geofisici si affidano alle onde sismiche generate dai terremoti: misurando queste enormi vibrazioni, gli scienziati possono ricostruire un’immagine del funzionamento interno del pianeta in un modo “simile a una TAC di una persona,” ha spiegato Irving. Queste onde sono di due tipi principali: onde di compressione rettilinee e onde trasversali ondulate. Ogni onda può accelerare, rallentare o rimbalzare su diversi mezzi mentre attraversa il suolo.

Per Rhett Butler, geofisico presso l’Hawaii Institute of Geophysics and Planetology, il nuovo studio è iniziato come una questione di numeri non corrispondenti. Butler stava osservando come le onde sismiche create da grandi terremoti in cinque luoghi diversi viaggiavano attraverso il nucleo terrestre fino all’esatto lato opposto del globo. Qualcosa, però, non tornava: le onde trasversali dei terremoti, che avrebbero dovuto passare attraverso una solida sfera di metallo, venivano invece deviate in alcune aree.

I numeri hanno sorpreso Butler. Sapeva che la matematica delle onde sismiche era corretta, il che poteva significare solo una cosa: era sbagliata la struttura. “Quando sei in questo business, devi abbinare i dati,” ha affermato. Quindi Butler e il suo coautore hanno rivalutato l’ipotesi di base, secondo cui il nucleo interno della Terra era solido fino in fondo. Hanno scoperto che le onde osservate avevano senso se, invece di essere una palla solida, il nucleo aveva delle sacche di ferro liquido e “molliccio” semisolido vicino alla sua superficie.

La gamma di consistenze del ferro era particolarmente sorprendente, secondo Butler. “Abbiamo prove che non solo non è morbido ovunque, ma è davvero solido in alcuni punti,” ha precisato. “Ha superfici dure proprio contro il ferro fuso o morbido. Quindi stiamo osservando molti dettagli all’interno del nucleo interno che non abbiamo visto prima“.

Questa ricerca potrebbe potenzialmente rivoluzionare la nostra comprensione del campo magnetico terrestre. Mentre il nucleo esterno liquido vorticoso guida il campo magnetico del nostro pianeta, il nucleo interno aiuta a modificare il campo, secondo una ricerca pubblicata nel 2019 sulla rivista Science Advances. Altri pianeti, come Marte, hanno un centro liquido ma mancano sia di un nucleo interno che di un campo magnetico, secondo una ricerca della NASA. Pertanto, secondo Butler e Irving, una comprensione più profonda del nucleo interno aiuterà gli scienziati a comprendere la relazione tra l’interno di un pianeta e la sua attività magnetica.