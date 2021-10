Siccità: la NASA lancia piattaforma che monitora l’acqua in evaporazione

MeteoWeb

La NASA ha lanciato una piattaforma in cui sono presenti informazioni su quanta acqua evapora nell’atmosfera a partire da piante, suolo e altre superfici in 17 Stati USA occidentali: si tratta di dati che potrebbero aiutare a gestire meglio le risorse idriche presenti nelle regioni colpite da siccità.

La piattaforma OpenET si avvale di immagini satellitari del programma Landsat, un progetto decennale NASA-U.S. Geological Survey.

I dati della piattaforma (che si concentrano sull’area occidentale perché colpita da siccità da oltre vent’anni) si riferiscono al fenomeno dell’evapotraspirazione, il processo attraverso cui l’acqua presente nelle foglie, nel suolo e in altre superfici evapora nell’aria.

Avere informazioni dettagliate sull’umidità del suolo potrebbe aiutare gli agricoltori e i gestori delle risorse idriche a pianificare meglio e, in alcuni casi, limitare l’utilizzo dell’acqua.

La piattaforma include dati storici, che risalgono al 1984, e nei prossimi mesi verrà aggiornata con informazioni dettagliate sui tassi delle precipitazioni. Lo strumento verrà in seguito esteso ad altre parti degli USA, tra cui le aree intorno al fiume Mississippi e la regione degli Appalachi.