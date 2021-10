L’Agenzia Spaziale Europea dà il benvenuto a 3 nuovi direttori: Simonetta Cheli nominata Direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra

MeteoWeb

Una della massime priorità dell’Agenzia Spaziale Europea consiste nel promuovere la commercializzazione a favore di un’Europa verde e digitale. Le attività spaziali commerciali stanno crescendo rapidamente. L’approccio del New Space ha portato a satelliti di dimensioni più contenute e strettamente specializzati, e a lanci dai costi ridotti. È così che lo spazio si è aperto a nuovi player, con una conseguente riduzione dei prezzi di servizi e prodotti spaziali, oltre a un’accelerazione dell’innovazione.

Per aiutare le aziende europee ad avere successo nel settore spaziale, l’ESA ha istituito un Direttorato per la Commercializzazione, l’Industria e il Procurement.

Oggi è stata nominata Geraldine Naja in qualità di Direttrice inaugurale. Il suo compito sarà aiutare le aziende spaziali europee a migliorare la propria posizione, contribuendo a una solida ripresa economica, all’insegna della tutela dell’ambiente e del digitale. Geraldine Naja entrerà in carica il 1° novembre 2021.

Naja è stata nominata Direttrice ad interim per la Commercializzazione, l’Industria e il Procurement dell’ESA a giugno 2021. Di nazionalità francese, ha ricoperto vari ruoli presso l’ESA da quando è stata assunta più di tre decenni fa, tra cui: Responsabile della Direzione Politica Industriale e Audit; Capo dell’Ufficio Relazioni UE dell’ESA e Responsabile delle Questioni Strategiche e Istituzionali presso l’Ufficio Politiche del Direttore Generale.

Laureatasi in Scienze politiche, dove si è specializzata in Relazioni internazionali e questioni europee presso l’Institut d’Etudes Politiques di Parigi (Sciences Po), Naja ha conseguito un master in Propulsione e chimica presso l’Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA) e ha conseguito la laurea in Ingegneria presso l’Ecole Polytechnique prima di essere assunta dall’ESA. Tra il 2003 e il 2004, l’ESA l’ha nominata consulente responsabile della strategia nel Gabinetto del Ministro francese della Ricerca e dell’Istruzione Superiore.

Simonetta Cheli è stata nominata Direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra, succedendo a Josef Aschbacher, che è diventato Direttore Generale dell’ESA a marzo 2021. Cheli entrerà in carica il 1° gennaio 2022.

Di nazionalità italiana, Simonetta Cheli ha lavorato presso ESA per tre decenni ricoprendo vari ruoli all’interno della Direzione dei Programmi di Osservazione della Terra, tra cui: Capo dell’Ufficio Strategia, Programma e Coordinamento, Responsabile Ufficio Coordinamento e Responsabile dell’Ufficio Relazioni Pubbliche e Istituzionali.

Ha studiato Diritto ed Economia all’Università di Yale prima di laurearsi in Scienze politiche con specializzazione in Diritto internazionale presso l’Università “Cesare Alfieri” di Firenze, in Italia. Cheli ha conseguito un diploma di studi avanzati (DEA, Diploma of Advanced Studies) presso il Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques (CEDS) di Parigi.

In merito alla nomina di Simonetta Cheli alla direzione del centro ESA/ESRIN di Frascati, il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Giorgio Saccoccia ha dichiarato: “Complimenti a Simonetta Cheli per questa prestigiosa nomina e i più sinceri auguri di buon lavoro da parte dell’ASI e della comunità spaziale Italiana. La sua nomina è tanto più rilevante perché il centro ESRIN non solo ha sede nel territorio nazionale ma gestisce un settore, come quello dell’Osservazione della Terra, da sempre considerato strategico dall’Italia ed importantissimo per il futuro del nostro pianeta.

Un risultato importante per la rappresentanza italiana nelle istituzioni internazionali che testimonia anche l’eccellente lavoro di squadra che viene svolto dal Governo in sinergia con l’Agenzia Spaziale Italiana per la crescita di questo settore, strategico per il nostro Paese”.

Francisco Javier Benedicto Ruiz è stato nominato Direttore di Navigazione. Entrerà in carica il 16 febbraio 2022. È attualmente Responsabile del Dipartimento del Programma Galileo all’interno della Direzione di Navigazione dell’ESA.

Di nazionalità spagnola, Benedicto Ruiz ha trascorso i suoi primi anni lavorativi operando all’interno mondo accademico come ingegnere delle microonde presso l’Università Politecnica della Catalogna a Barcellona e come ingegnere delle telecomunicazioni presso la MIER Comunicaciones, sempre a Barcellona, prima di essere assunto dall’ESA nel 1990.

Ha conseguito un master in Scienze e ingegneria delle telecomunicazioni presso l’Università Politecnica della Catalogna e vanta oltre 100 pubblicazioni su riviste tecniche e conferenze, detiene tre brevetti internazionali dell’ESA ed è stato insignito con cinque premi e riconoscimenti.