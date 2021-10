Soccorso Alpino in azione per soccorrere un biker sui monti della Conca D’oro

MeteoWeb

Un biker, (S.D.) di 55 anni, residente a Borgetto (Pa), si è infortunato cadendo dalla sua mountain bike mentre percorreva la rete sentieristica dell’area boscata di Casaboli (Palermo), a monte del centro abitato di Pioppo.

Nella caduta, l’uomo si è infortunato ad un arto superiore e si è procurato vari traumi contusivi ed escoriazioni. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 11.30 ed immediatamente è stata trasferita alle centrale operativa 118 che ha allertato il Soccorso Alpino e Speleologico. I tecnici ed i sanitari della Stazione di Soccorso Alpino “Palermo” hanno immediatamente raggiunto l’infortunato e gli hanno prestato le prime cure. Considerata la dinamica dell’incidente, l’infortunato è stato immobilizzato, imbarellato e trasportato fino all’ambulanza per il trasferimento all’ospedale.

In caso di incidenti su pareti di roccia, sentieri, ambienti innevati, in grotta e gole fluviali o in caso di dispersi in ambiente impervio e ostile, è allertabile mediante il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112, sempre chiedendo esplicitamente l’intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico #CNSAS. Il #NUE112 trasferirà la chiamata di soccorso alla Centrale Operativa 118, la quale provvederà ad allertare il SASS.