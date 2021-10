SpaceX pronta a lanciare 4 astronauti verso la ISS ad Halloween, ma c’è un problema da risolvere: le perdite della toilette spaziale

MeteoWeb

SpaceX è pronta a lanciare la sua missione per la Stazione Spaziale questo fine settimana, a patto che un problema venga risolto in tempo.

Durante una flight readiness review (FRR) per la missione Crew-3, che invierà 4 astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) a bordo di una capsula SpaceX Crew Dragon, non sono stati riscontrati ostacoli per il lancio. Crew-3 rimane quindi sulla buona strada per decollare la mattina di Halloween (ora locale), come annunciato da NASA e SpaceX

“Abbiamo avuto una buona review oggi,” ha affermato Joel Montalbano, responsabile del programma ISS della NASA, durante una conferenza stampa lunedì sera dopo la conclusione della FRR.

La review non ha rivelato sorprese, ha detto Montalbano, ma ciò non significa che i team della NASA e di SpaceX non stiano lavorando su alcun problema. In effetti, devono risolvere una questione in sospeso prima che Crew-3 possa decollare: una leggera riprogettazione del sistema di toilette di Crew Dragon.

La questione trae origine da un problema riscontrato nella missione Inspiration4 di SpaceX, che ha inviato in orbita 4 privati ​​cittadini per 3 giorni il mese scorso. Dopo che quella capsula, “Resilience”, è rientrata, le ispezioni hanno rivelato che un tubo collegato a un serbatoio di stoccaggio della toilette si era staccato durante il volo.

Ciò “ha permesso all’urina non di entrare nel serbatoio di stoccaggio ma, essenzialmente, di entrare nel sistema di ventilazione,” ha spiegato Bill Gerstenmaier di SpaceX, durante la conferenza stampa di lunedì. La perdita, però, non ha influenzato Inspiration4, ha aggiunto. “Non ce ne siamo nemmeno accorti; l’equipaggio non se ne è accorto fino a quando non siamo tornati,” sulla Terra, ha detto Gerstenmaier.

Tuttavia, SpaceX ha deciso di rinnovare il sistema di servizi igienici sulla capsula Crew-3, “Endurance”, utilizzando una struttura interamente saldata per risolvere del tutto il problema, ha affermato Gerstenmaier. La NASA deve dare un ultimo via libera alla riprogettazione prima che Crew-3 possa volare, ma ciò dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.

Il problema della toilette potrebbe potenzialmente riguardare un’altra Crew Dragon: la capsula nota come Endeavour, che ha volato nella missione Crew-2 di SpaceX ed è ancora attraccata alla ISS. Endeavour tornerà presto sulla Terra con i 4 astronauti Crew-2, il 4 novembre, se Crew-3 verrà lanciata in tempo.

Gli astronauti del laboratorio orbitante hanno esaminato Endeavour, alla ricerca di segni di corrosione causati da perdite di urina (o meglio, da un additivo che SpaceX inserisce nel sistema settico di Crew Dragon per rimuovere l’ammoniaca dall’urina). Non hanno rilevato nulla di problematico e le analisi dei team sulla Terra indicano che tutto dovrebbe andare secondo i piani per il ritorno di Crew-2, ha precisato Gerstenmaier.

Gerstenmaier ha anche evidenziato che le perdite su Crew-2 erano probabilmente significativamente inferiori rispetto a Inspiration4, dato che i membri dell’equipaggio hanno usato il bagno di Endeavour solo durante il suo viaggio di 24 ore verso la ISS e non per 3 giorni interi.

Il lancio di Crew-3 è previsto con un razzo SpaceX Falcon 9 dal Kennedy Space Center della NASA in Florida alle 02:21 EDT ora locale (07:21 ora italiana) di domenica.

La missione prevede un soggiorno di 6 mesi sulla ISS per gli astronauti della NASA Raja Chari (comandante della missione), Tom Marshburn e Kayla Barron, insieme a Matthias Maurer dell’Agenzia Spaziale Europea. Si tratta del primo volo per tutti salvo Marshburn, che ha due visite alla Stazione alle spalle.

Crew-3 segnerà il debutto nel volo spaziale di Endurance: la capsula arriverà alla ISS subito dopo la mezzanotte di lunedì, se la missione partirà in tempo e tutto andrà secondo i piani.