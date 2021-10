Spazio: 3 nuovi record per il prossimo lancio di Ariane 5

MeteoWeb

Il prossimo lancio di Ariane 5 di Arianespace dallo spazioporto europeo nella Guyana francese, è previsto per venerdì 22 ottobre 2021, durante una finestra di lancio dalle 22:01 alle 00:30 ora locale (dalle 01:01 alle 03:30 UTC di sabato 23 ottobre).

I due satelliti, prodotti da Thales Alenia Space, saranno entrambi utilizzati per esigenze di connettività. SES-17 fornirà servizi di connettività inflight e marittima ad alta velocità e collegherà imprese e comunità non servite, mentre SYRACUSE 4A sarà impiegato dalla Francia per mettere in collegamento le sue forze armate in tutto il mondo.

SES-17: Questo satellite di telecomunicazioni offre un’eccellente copertura sulle Americhe, sui Caraibi e sull’Oceano Atlantico ed è stato progettato per trasformare il paesaggio della connettività aerea e per accelerare le iniziative di inclusione digitale. È dotato di quasi 200 fasci spot, la cui potenza può essere regolata dinamicamente in base alle mutevoli esigenze dei clienti. È anche il primo satellite SES ad avere un carico utile totalmente digitale, alimentato da un processore digitale trasparente avanzato (DTP), che permette una flessibilità e un’efficienza di gran lunga superiori a quelle precedentemente disponibili.

Il satellite per telecomunicazioni dell’operatore lussemburghese sarà uno dei più grandi mai lanciati da Arianespace.

SYRACUSE 4A: Questo satellite per le comunicazioni militari, commissionato dalla DGA (Direction Générale de l’Armement), l’agenzia francese per gli acquisti della difesa, permetterà di collegare tra loro le forze armate quando saranno schierate. In mare, in aria o a terra, i militari hanno bisogno di mezzi di comunicazione sicuri e potenti per poter scambiare informazioni con il centro di comando. Grazie al suo equipaggiamento all’avanguardia (antenna anti-jamming e processore digitale a bordo), SYRACUSE 4A garantirà un’elevata resistenza ai metodi di jamming estremi. Al servizio della Francia, il satellite sosterrà anche la NATO e le operazioni a guida europea.

VA255, la 111ª missione Ariane 5, vedrà il lanciatore pesante europeo stabilire tre nuovi record. Con un carico totale di circa 11,2 tonnellate, questo Ariane 5 sarà il più pesante mai lanciato, superando il precedente record raggiunto nel 2017 con la missione VA237, di quasi 300 chili. La massa cumulativa dei suoi due carichi utili raggiungerà 10.263 chilogrammi (3.852 chilogrammi per SES-17 e 6.411 chilogrammi per SYRACUSE 4A), il più pesante mai lanciato verso l’orbita GTO. VA255 sarà anche il più alto Ariane 5 mai lanciato con una carena rialzata di 1,5 metri rispetto alla configurazione standard.

ArianeGroup è l’appaltatore principale per lo sviluppo e la produzione dei lanciatori Ariane 5 e Ariane 6. L’azienda coordina una rete industriale di oltre 600 aziende (comprese 350 PMI). ArianeGroup supervisiona l’intera catena di fornitura industriale di Ariane 5, dall’ottimizzazione delle prestazioni e degli studi associati, alla produzione, fino ai dati e ai software specifici per le varie missioni. La filiera comprende le attrezzature e le strutture, la produzione dei motori, l’integrazione delle varie fasi e anche quella del lanciatore nella Guyana francese. ArianeGroup consegna un lanciatore pronto per il volo sulla rampa di lancio alla sua filiale Arianespace, che gestisce il volo dal decollo, per conto dei suoi clienti.

Ariane 5 è un programma dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), realizzato in cooperazione tra istituzioni pubbliche e industria. Commercializzato e gestito da Arianespace, i lanci di Ariane 5 avvengono dal Centro Spaziale di Kourou in Guyana, con il supporto di team dell’agenzia spaziale francese CNES.