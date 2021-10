Spazio: conto alla rovescia per la missione cinese più lunga, 3 astronauti in orbita per 6 mesi

MeteoWeb

E’ previsto il 16 ottobre alle 00:23 ora locale il lancio della missione con equipaggio più lunga mai organizzata dalla Cina: 3 astronauti partiranno a bordo di una capsula Shenzhou-13 verso la stazione spaziale Tiangong 3, con l’obiettivo di stabilire un record in riferimento al tempo trascorso lontano dalla Terra.

A partire saranno Zhai Zhigang (comandante della missione), Wang Yaping e Ye Guangfu, che vivranno nella stazione per 6 mesi.

Shenzhou-13 verrà lanciata con un razzo Long March-2F dal Centro di lancio di Jiuquan, nel deserto del Gobi, nel Nord/Ovest della Cina. Zhai Zhigang, 55 anni, è stato il primo cittadino cinese a effettuare una passeggiata spaziale. Wang Yaping, 41enne, unica donna della missione, ha condotto esperimenti e ha tenuto una lezione di scienze in tempo reale mentre viaggiava su una delle prime stazioni spaziali sperimentali della Cina. Primo viaggio, invece per Ye Guangfu, 41 anni.

Wang Yaping sarà la prima astronauta cinese a visitare la stazione spaziale che Pechino sta completando nell’orbita terrestre, nonché la prima taikonauta a svolgere una attività extraveicolare.

I 3 astronauti dovranno proseguire il lavoro iniziato dal primo equipaggio: sono in programma 3 passeggiate spaziali per installare attrezzature che verranno utilizzate per espandere la stazione.

La missione sarà la 5ª degli ultimi anni, se si includono quelle senza equipaggio. Dal 2003, la Cina ha inviato nello Spazio 14 astronauti.