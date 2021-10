Spazio: la navicella cinese Shenzhou-13 pronta al lancio

MeteoWeb

La navicella con equipaggio Shenzhou-13 è stata posizionata in cima al razzo vettore Long March-2F, ed è stata trasferita nella zona di lancio: l’avvio della missione verrà stabilito a breve, ha precisato oggi la China Manned Space Agency.

La CMSA ha precisato che le strutture e le attrezzature presso il sito di lancio sono in buone condizioni mentre i vari controlli funzionali e i test congiunti pre-lancio saranno effettuati come previsto.

La missione ha come obiettivo la prosecuzione dei lavori di assemblaggio della Stazione Spaziale Tiangong.

Il lancio avverrà a circa un mese dal rientro della missione Shenzhou-12: 3 astronauti sono tornati sulla Terra dopo 90 giorni nello Spazio, un nuovo record di permanenza in orbita per gli astronauti cinesi.