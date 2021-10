Spazio: la Russia manda un’attrice e un regista sulla ISS per battere gli USA

MeteoWeb

La Russia manderà un’attrice e un regista nello Spazio nel tentativo di battere gli Stati Uniti nella gara per il primo film girato in orbita.

L’equipaggio russo potrebbe battere sul tempo un analogo progetto di Hollywood annunciato all’inizio di quest’anno dalla star di “Mission Impossible” Tom Cruise insieme alla NASA e a SpaceX di Elon Musk. L’attrice Yulia Peresild, 37 anni, e il regista Klim Shipenko, 38 anni, decolleranno oggi dal cosmodromo di Bajkonur, in Kazakistan, alle 10:55 ora italiana.

Insieme al cosmonauta Anton Shkaplerov, viaggeranno in una navicella Soyuz MS-19 per una missione di 12 giorni presso la Stazione Spaziale Internazionale per girare scene per “The Challenge” (la Sfida).

La trama del film è stata (in parte) rivelata dall’agenzia spaziale russa Roscosmos: è incentrata su un chirurgo donna che viene inviato sulla ISS per salvare un astronauta.

La navetta Soyuz MS-19 effettuerà due orbite fino ad agganciarsi al boccaporto del modulo Rassvet, lasciato libero nei giorni scorsi dalla Soyuz MS-18 (spostata presso il nuovo modulo Nauka). L’aggancio alla Stazione Spaziale è previsto alle 14:12 (ora italiana) e l’apertura del portellone alle 16:05. I tre nuovi arrivati si aggiungeranno all’equipaggio formato dal neo comandante della Expedition 65, Thomas Pesquet, gli astronauti della NASA Mark Vande Hei, Shane Kimbrough e Megan McArthur, il giapponese Aki Hoshide e i russi Oleg Novitskiy e Pyotr Dubrov.