Spedizione ESA al ghiacciaio del Gorner in Svizzera, anche l’astronauta Luca Parmitano nel team [VIDEO]

MeteoWeb

Durante una spedizione guidata dall’Agenzia Spaziale Europea al ghiacciaio del Gorner in Svizzera, l’astronauta dell’ESA Luca Parmitano si è unito a glaciologi ed esperti del clima per scoprire come l’aumento delle temperature globali sta mettendo a dura prova i ghiacciai.

L’Agenzia ha pubblicato un trailer che offre uno scorcio di ciò che hanno visto. Il documentario completo sarà rilasciato durante la 26ª Conferenza delle parti sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite a novembre.