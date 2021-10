Strani segnali radio dal centro della Via Lattea: “mai visto niente del genere, è un mistero”

MeteoWeb

Gli astronomi che utilizzano i radiotelescopi ASKAP del CSIRO e MeerKAT del South African Radio Astronomy Observatory hanno scoperto ASKAP J173608.2-321635, una sorgente radio altamente polarizzata, altamente variabile e a spettro ripido situata a soli 4 gradi dal centro della Via Lattea. Gli esperti hanno in gran parte escluso la maggior parte delle possibili origini di questa fonte, comprese le stelle, le normali stelle di neutroni e le binarie a raggi X. Secondo il team, ASKAP J173608.2-321635 potrebbe appartenere a una nuova classe di sorgenti a spettro ripido.

Molti tipi di stelle emettono luce variabile attraverso lo spettro elettromagnetico. Con gli enormi progressi nella radioastronomia, lo studio di oggetti variabili o transitori nelle onde radio è un enorme campo di studio che ci aiuta a rivelare i segreti dell’Universo.

Pulsar, supernove, stelle con i loro flare e lampi radio veloci sono tutti i tipi di oggetti astronomici la cui luminosità varia.

“La proprietà più strana del segnale di ASKAP J173608.2-321635 è che ha una polarizzazione molto alta,” ha affermato Ziteng Wang, Ph.D. studente presso il Sydney Institute for Astronomy presso l’Università di Sydney, CSIRO e l’ARC Center of Excellence for Gravitational Wave Discovery (OzGrav). “Ciò significa che la sua luce oscilla in una sola direzione, ma quella direzione ruota nel tempo“. “Anche la luminosità dell’oggetto varia notevolmente, di un fattore 100, e il segnale si attiva e sparisce apparentemente in modo casuale. Non abbiamo mai visto niente del genere“. “All’inizio abbiamo pensato che potesse essere una pulsar o un tipo di stella che emette enormi brillamenti solari,” ha aggiunto. “I segnali di questa nuova fonte non corrispondono però a ciò che ci aspetteremmo da questi tipi di oggetti celesti“.

ASKAP J173608.2-321635 è stato rilevato 6 volte tra gennaio e settembre 2020 come parte dell’indagine Australian Square Kilometer Array Pathfinder Variables and Slow Transients (ASKAP VAST).

Gli astronomi hanno quindi monitorato la sorgente con il telescopio MeerKAT da novembre 2020 a febbraio 2021 con una cadenza di 2-4 settimane.

“Abbiamo osservato il cielo con ASKAP per trovare nuovi oggetti insoliti con un progetto noto come Variables and Slow Transients (VAST), per tutto il 2020 e il 2021,” ha affermato la professoressa Tara Murphy, astronoma del Sydney Institute for Astronomy presso l’Università di Sydney e OzGrav. “Guardando verso il centro della Galassia, abbiamo trovato ASKAP J173608.2-321635, che prende il nome dalle sue coordinate“. “Questo oggetto era unico in quanto inizialmente era invisibile, poi diventava luminoso, svaniva e poi riappariva. Questo comportamento è stato straordinario“.

Dopo aver rilevato 6 segnali radio dalla sorgente in 9 mesi nel 2020, gli astronomi hanno cercato di trovare l’oggetto nella luce visibile, ma non hanno trovato nulla. Poi si sono avvalsi del radiotelescopio di Parkes e ancora una volta non sono riusciti a rilevare la fonte.

“Le informazioni che abbiamo hanno alcuni parallelismi con un’altra classe emergente di oggetti misteriosi noti come Galactic Center Radio Transients (GCRT),” ha affermato il professor David Kaplan, astronomo dell’Università del Wisconsin-Milwaukee. “Sebbene il nostro nuovo oggetto, ASKAP J173608.2-321635, condivida alcune proprietà con i GCRT, ci sono anche differenze. E comunque non capiamo già quelle fonti, quindi questa aggiunge un altro mistero“.

Lo studio sarà pubblicato sull’Astrophysical Journal.