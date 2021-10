Studi sul vaccino Pfizer in Israele: “aumento dell’incidenza di miocardite dopo la seconda dose, rischio maggiore tra i giovani maschi”

MeteoWeb

Durante la campagna di vaccinazione contro il coronavirus SARS-CoV-2 nel mondo, è emersa un’associazione tra lo sviluppo di miocarditi e la ricezione dei vaccini a mRNA contro il Covid-19. “Di recente, i ricercatori in Israele hanno riportato che la vaccinazione ha aumentato il rischio di miocardite a 42 giorni di un fattore di 3,24 rispetto al rischio tra le persone non vaccinate, eventi che erano prevalentemente concentrate tra i giovani pazienti maschi”, si legge in un nuovo studio, pubblicato su The New England Journal of Medicine, che ha analizzato la frequenza e la gravità delle miocarditi a seguito della vaccinazione. Lo studio è stato condotto sulla base dei dati di Clalit Health Services, la più grande organizzazione sanitaria in Israele. I ricercatori hanno cercato nel database dell’organizzazione le diagnosi di miocarditi in pazienti che avevano ricevuto almeno una dose del vaccino sviluppato da Pfizer-BioNTech.

“Tra gli oltre 2,5 milioni di membri vaccinati della Clalit Health Services, che avevano almeno 16 anni, 54 casi hanno soddisfatto i criteri per la miocardite. L’incidenza stimata ogni 100.000 persone che avevano ricevuto almeno una dose di vaccino era di 2,13 casi, che includeva un’incidenza di 4,12 tra i pazienti di sesso maschile e 0,23 tra le pazienti di sesso femminile. L’incidenza di miocardite più alta (10,69 casi ogni 100.000 persone) è stata riportata in pazienti maschi tra i 16 e i 29 anni”.

“Un totale del 76% dei casi di miocardite è stato descritto come lieve e il 22% come intermedio; 1 caso è stato associato a shock cardiogeno”, una grave condizione medica, in cui il cuore (solitamente il ventricolo sinistro) è incapace di pompare in circolo quantità adeguate di sangue, si legge nello studio. “Dopo un follow-up medio di 83 giorni dall’insorgenza della miocardite, 1 paziente è stato ricoverato in ospedale e 1 è morto per una causa sconosciuta dopo le dimissioni. Dei 14 pazienti che aveva una disfunzione ventricolare sinistra all’ecocardiografia durante il ricovero, 10 avevano ancora tale disfunzione al momento delle dimissioni dall’ospedale. Di questi pazienti, 5 sono stati sottoposti a test successivi che hanno rivelato una normale funzione cardiaca”, continua ancora lo studio.

Le caratteristiche dei pazienti con miocardite, descritte nello studio, indicano una “età media dei pazienti di 27 anni, il 94% erano maschi. Due pazienti avevano contratto il Covid-19 prima di ricevere il vaccino (125 e 186 giorni prima). La maggior parte dei pazienti (83%) non aveva patologie mediche coesistenti; il 13% riceveva cure per malattie croniche. Tra i pazienti con miocardite, 37 (69%) ha ricevuto la diagnosi dopo la seconda dose di vaccino, con un intervallo medio di 21 giorni tra le dosi”, si legge nello studio, che riporta un “aumento dell’incidenza dopo la seconda dose”.

I tassi di miocardite emersi da questo studio, inoltre, possono essere messi a confronto con quelli emersi da un altro studio, pubblicato sempre su The New England Journal of Medicine, in cui sono stati rivisti retrospettivamente i dati ottenuti dal 20 dicembre 2020 al 31 maggio 2021 su tutti i casi di miocardite riportati sui circa 5,1 milioni di israeliani che fino al 31 maggio 2021 avevano ricevuto la seconda dose del vaccino Pfizer. Durante il periodo di tempo considerato, “il Ministero della Salute israeliano ha registrato 136 casi di miocardite definitiva o probabile che si sono verificati in prossimità della somministrazione delle due dosi del vaccino” di Pfizer, “un rischio che era oltre il doppio rispetto alle persone non vaccinate”, si legge nello studio. “Questa associazione era più alta nei giovani di sesso maschile entro la prima settimana dopo la seconda dose. Nel nostro studio, i casi di miocardite definitiva o probabile tra persone tra 16 e 19 anni entro 21 giorni dopo la seconda dose di vaccino si sono verificati in circa 1 su 6.637 riceventi di sesso maschile e 1 su 99.853 riceventi di sesso femminile”.

“Nella maggior parte dei casi, i sintomi di miocardite si sono sviluppati entro pochi giorni dopo la seconda dose di vaccino. L’incidenza di miocardite è calata mentre il numero di persone appena vaccinate diminuiva nel tempo. Questo risultato suggerisce una possibile relazione causale tra le due dosi di vaccino e il rischio di miocardite. In generale, abbiamo stimato che i casi di miocardite certa o probabile si sono verificati nella popolazione generale israeliana ad un tasso di circa 1 su 26.000 uomini e 1 su 218.000 donne dopo la seconda dose di vaccino, con il rischio più alto tra i giovani maschi”, si legge nello studio, che evidenzia come l’incidenza di miocardite nello studio sui dati della Clalit Health Services sia un po’ più basso, “forse a causa dei diversi metodi utilizzati”. “Nel nostro studio, è stata registrata ogni data di vaccinazione per assicurare un follow-up di 21 giorni dopo la prima dose e 30 giorni dopo la seconda dose”, mentre l’altro studio “ha seguito i vaccinati per 42 giorni dopo la prima dose”, fattore che “potrebbe aver portato ad una sottostima dei casi di miocardite a causa di un follow-up più breve per la seconda dose”, spiegano i ricercatori.

“Nel nostro studio, il tasso di miocardite nella popolazione generale non vaccinata era di 1 su 10.857 e può essere confrontato con i risultati che indicano che la miocardite era più comune dopo l’infezione da SARS-CoV-2 che dopo la vaccinazione. Sulla base dei dati da un database nazionale israeliano, l’incidenza di miocardite dopo due dosi del vaccino Pfizer era bassa ma più alta rispetto all’incidenza tra le persone non vaccinate e tra i controlli storici. Il rischio di miocardite è stato guidato principalmente dalla maggiore incidenza dopo la seconda dose di vaccino e nei riceventi giovani di sesso maschile”, conclude lo studio.