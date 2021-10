Meteo, forte tempesta di vento provoca distruzione in Europa: fino a 175km/h in Francia, 4 morti in Polonia – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una potente tempesta autunnale ha sferzato parti dell’Europa centro-settentrionale ieri, giovedì 21 ottobre, uccidendo 4 persone in Polonia e causando danni in un’ampia fascia del continente (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Secondo i media polacchi, l’area più colpita è stata quella intorno alla città occidentale di Wroclaw, dove le potenti raffiche di vento hanno colpito un camion per le consegne, uccidendo il conducente. Altrove, la tempesta ha abbattuto il muro di un edificio in ristrutturazione, che ha schiacciato un operaio, uccidendolo. Un albero è caduto su un’auto con due persone a bordo, uccidendole entrambe. Inoltre, un muro è crollato anche nella capitale Varsavia, ferendo una donna, che è stata ricoverata.

La tempesta non ha risparmiato neppure la Francia, dove è approdata già nella giornata di mercoledì 20 ottobre. In Bretagna, sulla costa atlantica francese, il vento ha abbattuto alberi, danneggiato gli edifici e provocato blackout che hanno interessato 250.000 persone. Il vento ha raggiunto i 175km/h nella città di Fecamp, in Normandia, nel nord della Francia; raffiche fino a 109km/h anche a Parigi (vedi video in fondo all’articolo).

Un tornado ha causato danni a Schwentinental, città tedesca vicino Kiel, sul Mar Baltico. Il tornado ha distrutto delle serre e abbattuto degli alberi, che hanno colpito le auto, fortunatamente senza provocare feriti. Diverse case sono state danneggiate dal vortice.

I media locali riportano che 4 persone sono rimaste ferite nella città olandese di Barendrecht, quando le forti raffiche di vento hanno sollevato le tegole dei tetti e sradicato alberi in un quartiere residenziale nelle prime ore del mattino. La tempesta ha colpito anche il Belgio, in particolare l’area intorno ad Antwerp, nel nord del Paese. I forti venti hanno sradicato molti alberi, abbattuto molti ponteggi, finiti sulle strade, e mandato fuori strada alcuni mezzi pesanti. Parte della copertura dello stadio dell’Antwerp FC è stata divelta.

A causa degli alberi caduti sui binari, i servizi ferroviari hanno subito importanti alterazioni in Francia, Germania e Paesi Bassi. In Germania, Deutsche Bahn ha temporaneamente sospeso tutti i treni a lunga percorrenza nello stato del Nord Reno-Vestfalia. Ci sono state cancellazioni e ritardi anche in altre parti della Germania.

Oltre 7.000 case in Repubblica Ceca sono ancora senza elettricità dopo i forti venti che hanno colpito il Paese. La maggior parte delle case coinvolte si trova in Boemia centrale. I venti di ieri sono arrivati addirittura alla velocità di 151km/h sul monte Sniezka. I Vigili del Fuoco hanno risposto a circa 3.500 richieste di soccorso e hanno lavorato instancabilmente per liberare strade e linee ferroviarie dagli alberi caduti.

La tempesta ha colpito anche parti dell’Inghilterra meridionale con forti piogge e venti, che hanno innescato allerte per inondazioni. L’Environment Agency del Regno Unito ha affermato che è stata chiusa la Barriera del Tamigi per proteggere Londra dalle inondazioni.