Maltempo, forte temporale a Palermo: primi allagamenti e disagi, fulmini e blackout – VIDEO

MeteoWeb

Un forte temporale sta colpendo Palermo e Monreale, scaricando già 18mm di pioggia, accompagnato da vento, tuoni e fulmini, mentre continua a piovere sul Trapanese, dove spiccano i 25mm di Castelvetrano e i 19mm di Erice.

A Palermo, il maltempo sta provocando non pochi problemi alla circolazione. Decine di chiamate sono giunte ai Vigili del Fuoco per strade allagate, in particolare lungo viale della Regione Siciliana, nei pressi della rotonda di via Oreto e all’altezza di alcuni sottopassi e dello svincolo per l’ospedale Cervello. Allagamenti anche a Mondello. I fulmini, caduti in diverse zone, hanno causato anche brevissimi blackout e disservizi.

Tre voli provenienti da Milano Malpensa sono stati dirottati sull’aeroporto di Catania, un quarto partito da Venezia, a Cagliari. Dalla Gesap, la società che gestisce l’aeroporto Falcone Borsellino, spiegano che la situazione, però, si va normalizzando. Ieri La Protezione civile regionale ha emesso il bollettino indicando l’allerta arancione con temporali di forte intensità e forti raffiche di vento per la Sicilia occidentale.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: