Terremoto alle Hawaii: forte scossa e numerose repliche al largo di Big Island [DATI e MAPPE]

Una forte scossa di terremoto ha colpito la principale isola delle Hawaii, Big Island: lo US Geological Survey riporta un evento magnitudo 6.2 alle 23:48 ora italiana, con ipocentro a 35,1 km di profondità.

Il sisma è stato seguito da numerose repliche, con magnitudo tra 2.5 e 4.3. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose.

Il National Weather Service di Honolulu ha precisato che non vi è rischio di tsunami.