“Terremoto” avvertito dalla popolazione a Catania ma i sismografi non hanno registrato alcuna scossa: forse un boom sonico

MeteoWeb

Una scossa di “terremoto” era stata avvertita intorno alle 21:15 dalla popolazione in Sicilia. In particolare alla redazione di MeteoWeb, erano giunte numerose segnalazioni da Catania. Eppure i sismografi dell’INGV non hanno rilevato nulla.

Probabile che si sia trattato di un boom sonico di un aereo o di qualche altro evento che la popolazione può aver avvertito come un terremoto; magari qualche evento legato all’Etna che stamattina ha iniziato a mostrare segni di una ripresa dell’attività.

Il boom sonico di un aereo, definito anche bang supersonico, è il suono prodotto dal cono di Mach generato dalle onde d’urto create da un oggetto che si muove con velocità superiore alla velocità del suono.