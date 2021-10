Terremoto, paura in Friuli nella notte: scossa avvertita da Tolmezzo a Udine, DATI e MAPPE

MeteoWeb

Paura in Friuli nella notte, per una scossa di terremoto registrata alle 02:28.

La Sala Sismica INGV-Roma ha registrato un evento magnitudo 3.7 nel Nord della regione, in provincia di Udine.

Il sisma ha avuto epicentro a 5 km Sud/Est da Zuglio e ipocentro a 13 km di profondità ed è stato nettamente avvertito dalla popolazione di Tolmezzo, Moggio Udinese, Udine, Raveo, Pontebba, Venzone, Tarvisio, Tarcento, Gemona del Friuli, Osoppo (dati “Hai Sentito il Terremoto”).

Il terremoto è stato localizzato a:

5 km da Zuglio e Tolmezzo

6 km da Arta Terme

7 km da Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis

43 km da Udine

62 km da Pordenone

Non si segnalano al momento danni a persone o cose.