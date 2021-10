MeteoWeb

Tremore e boato. Pochi minuti fa in Piemonte, in particolare a Torino, è stata avvertita una scossa di terremoto di modesta magnitudo, ma che ha avuto un forte risentimento sismico tra la popolazione, tanto che le segnalazioni giunte alla nostra redazione in pochi minuti sono state numerose.

Il sisma, di magnitudo 1.8, si è verificato alle 21:05 a 5 km SE da Viù, nel torinese, ad una profondità di 16 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.