Terremoto magnitudo 6.4 scuote le Isole Salomone [DATI e MAPPE]

Un terremoto magnitudo 6.4 ha scosso le Isole Salomone oggi, alle 04:44 ora italiana: l’evento si è verificato in mare, nel Pacifico meridionale.

Le autorità non hanno al momento segnalato danni o emesso un’allerta di tsunami.

L’Istituto geofisico statunitense USGS ha localizzato l’ipocentro a 22,6 km di profondità e l’epicentro a 146 km a ovest-sudovest da Buala, e 172 a nordovest di Honiara, capitale della arcipelago.

Il Pacific Tsunami Warning Center ha precisato in una nota che secondo i dati disponibili non è atteso che il terremoto causi uno tsunami.

Le Isole Salomone si trovano sulla cosiddetta Cintura di fuoco del Pacifico, un’area di intensa attività sismica e vulcanica, dove si registrano circa 7mila terremoti all’anno, la maggior parte dei quali moderati.