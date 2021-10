Spazio: Thales Alenia Space annuncia il termine delle attività a supporto dell’integrazione del Modulo di Servizio Europeo per la navicella Orion

MeteoWeb

Thales Alenia Space, joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), ha annunciato oggi il termine delle attività a supporto dell’integrazione finale dei sistemi critici del Modulo di Servizio Europeo ESM2 di Orion presso la camera pulita di Airbus a Brema, in Germania. L’azienda ha siglato, inoltre, l’estensione del contratto per la struttura dei moduli ESM 4, 5 e 6.

Il veicolo Orion è stato progettato per portare gli astronauti sulla Luna, come parte del Programma Artemis della NASA. Il Modulo di Servizio Europeo è sviluppato sulla base di un contratto dell’ Agenzia Spaziale Europea (ESA) che fornisce la struttura, la propulsione, l’alimentazione, il controllo termico e il supporto primario alle funzioni vitali.

Airbus Defence and Space, il primo contraente del modulo ESM di Orion, ha scelto ancora una volta Thales Alenia Space per la fornitura dei sottosistemi critici dei prossimi moduli di servizio ESM 4, 5 e 6, incluso la struttura, la protezione dai micrometeoriti, il controllo termico, lo stoccaggio e la distribuzione dei generi di consumo. Questi sottosistemi sono una parte fondamentale dei moduli e garantiscono le condizioni vitali e di sicurezza per l’equipaggio e per l’intera missione.

Recentemente Thales Alenia Space ha completato l’ultima fase di integrazione del sistema termomeccanico di ESM2, compreso l’assemblaggio dei componenti e dei radiatori, nonché le attività di verifica di 8 test funzionali sui sottosistemi sotto la responsabilità dell’azienda. Dopo l’integrazione finale dell’intero veicolo da parte di Airbus Defence and Space a Brema, nei prossimi giorni, EMS2 verrà inviato al Kennedy Space Center, in Florida (USA). Thales Alenia Spase manterrà il suo ruolo cruciale e i suoi ingegneri contribuiranno alla fase alle attività di impacchettamento durante il trasporto.

ESM 2 è il contributo dell’Agenzia Spaziale Europea alla missione Artemis 2 della NASA. Questa missione con equipaggio effettuerà un sorvolo lunare e tornerà sulla Terra – la prima navicella con equipaggio a viaggiare oltre l’orbita bassa della Terra dopo l’Apollo 17 nel 1972!

Allo stesso tempo, l’ESM 3 è in fase di integrazione del sistema presso la sede di Airbus Defence and Space a Brema. ESM 1 è già stato integrato con il modulo di equipaggio Crew Module ed è pronto per il montaggio sul nuovo razzo Space Launch System (SLS). Anche Leonardo è partner del programma e fornisce i pannelli fotovoltaici (PVA) e le unità di controllo e distribuzione della potenza (PCDU) per i moduli ESM dall’1 al 6.

“Completando le sue attività, Thales Alenia Space conferma il suo ruolo cruciale in questa prossima pietra miliare per il volo spaziale umano, facendo leva sulla nostra esperienza di lunga data nelle infrastrutture e nei veicoli di esplorazione spaziale” – ha dichiarato Massimo Comparini, Amministratore Delegato di Thales Alenia Space Italia. “Il successo dell’esplorazione dello spazio umano dipende in gran parte da tecnologie robuste, insieme alla sicurezza e al comfort degli astronauti. Thales Alenia Space offre soluzioni impareggiabili in entrambe queste aree.”