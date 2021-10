Tragedia in Spagna: uomo muore incornato durante corsa dei tori

MeteoWeb

Tragedia in Spagna: un uomo è morto dissanguato per le ferite riportate dopo essere stato incornato durante una corsa di tori.

Il 55enne è stato ripetutamente attaccato dal toro al festival di Onda, ed è morto in seguito in ospedale per un’emorragia.

Secondo i media locali si tratta del primo incidente da quando sono ripresi questi eventi dopo le restrizioni legate al Covid.