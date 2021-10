Tragedia nel Cosentino: 4 morti per esalazioni da mosto, una donna ricoverata per asfissia

MeteoWeb

Tragedia in contrada Carusi, a Paola, in provincia di Cosenza: 4 persone sono morte a causa delle esalazioni provocate da una vasca contenente mosto.

Le vittime sarebbero due 70enni, un 50enne e un 46enne. Una quinta persona, una donna, è stata trasportata in ospedale in eliambulanza con segni di asfissia.

A perdere la vita sono stati due fratelli, un cognato e un nipote di uno dei due. Erano impegnati nella fase conclusiva della produzione del vino per uso familiare: stavano travasando il mosto da una vasca posta sotto il livello stradale in alcune botti. La morte dei quattro sarebbe sopravvenuta a causa della mancanza di ossigeno all’interno del locale.

Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, i medici del 118 e 2 elicotteri.