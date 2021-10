Tragedia nel Modenese, anziana muore sbranata da due cani a Sassuolo

MeteoWeb

Un’anziana è morta ieri sera a Sassuolo, in provincia di Modena, sbranata da due cani di razza Amstaff: lo riporta il Resto del Carlino, secondo cui la donna sarebbe entrata, forse in stato confusionale, nel cortile di una villetta, dove è avvenuta l’aggressione.

L’episodio si sarebbe verificato davanti agli occhi di una bambina, una delle figlie dei proprietari della villetta, che stava aspettando il rientro della mamma, motivo per cui il cancelletto non era chiuso.

Ancora non è chiaro perché la vittima, una 89enne, sia entrata nella villetta (abitava a poche centinaia di metri): secondo il figlio, l’anziana avrebbe eluso la sorveglianza della badante.