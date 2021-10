Trentacinque anni di Lotta alla Trombosi: ALT presenta l’Agenda del Cuore 2022

MeteoWeb

Trantacinque anni, tempo di bilanci, con uno sguardo al passato e al lavoro svolto, ma con l’attenzione rivolta al futuro, a nuovi progetti e obiettivi. Così ALT – Associazione per la Lotta alla Trombosi e alle malattie cardiovascolari – Onlus si prepara a festeggiare il suo 35° compleanno con la 26ª edizione dell’Agenda del Cuore per celebrare il proprio impegno in Italia nella prevenzione delle malattie cardiovascolari da Trombosi e nel sostegno alla ricerca scientifica.

Completamente rinnovata di colore rosso vivo con inserti verdi e bianchi l’Agenda di ALT ci accompagna mese per mese con schede informative per mantenere in salute cuore, cervello vene e arterie, imparando a riconoscere i sintomi, e riducendo i fattori di rischio delle malattie da Trombosi. Un viaggio lungo un anno, in compagnia di una preziosa alleata, con grafici e consigli che incoraggiano a prendersi cura di sé, giorno dopo giorno, prestando attenzione allo stile di vita.

“Il traguardo dei 35 anni porta necessariamente con sé riflessioni e ragionamenti, in vista degli obiettivi futuri. Siamo entusiasti per i tanti traguardi raggiunti e consapevoli che c’è ancora molto da fare per sensibilizzare la popolazione sulle patologie cardiovascolari, ancora oggi la prima causa di morte nel mondo. In questi 35 anni, ALT si è impegnata – giorno dopo giorno – a salvare almeno 200 mila persone in tutta Italia dalle malattie da Trombosi: non con esami costosi o complessi, ma con i cambiamenti nello stile di vita, la prevenzione e la conoscenza dei fattori di rischio, rendendo semplici messaggi complessi come quelli presenti nella nuova Agenda del Cuore. Quando abbiamo fondato ALT ci siamo dati due obiettivi su tutti: stimolare le persone a riconoscere i fattori di rischio e a modificarli, e sostenere la ricerca scientifica interdisciplinare che studia i meccanismi della Trombosi. Obiettivi che non hanno un punto di arrivo e una fine, ma che portiamo avanti ogni giorno, perché in un caso su tre le patologie da Trombosi potrebbero essere evitate. L’Agenda del Cuore 2022 racchiude tutto questo: è una compagna di viaggio che ogni giorno ci aiuta a riconoscere i nemici del nostro cuore e ci insegna a combatterli. Un regalo perfetto per noi e per coloro che amiamo” spiega la Dott.ssa Lidia Rota Vender, Presidente di ALT – Associazione per la Lotta alla Trombosi e alle malattie cardiovascolari – Onlus.

Un’agenda ideale per ripartire con il piede giusto. Dal formato settimanale con all’interno le risposte alle tante domande per salvaguardare la propria salute e adottare uno stile di vita corretto; semplici raccomandazioni che spiegano il corretto funzionamento di cuore e cervello o i meccanismi che scatenano una Trombosi, raccontati con un linguaggio chiaro e semplice, adatto anche ai più piccoli. E non è tutto: nell’Agenda del Cuore 2022 troviamo ogni mese grafici personalizzabili e spazi per annotare i propri miglioramenti o per tener traccia dei valori di pressione, peso o il numero di sigarette fumate. Ampio spazio è dedicato alla conoscenza di patologie mortali o gravemente invalidanti come Infarto, Ictus cerebrale, Embolia polmonare e Fibrillazione atriale.

Grazie ai fondi raccolti con l’Agenda 2022, ALT Onlus finanzierà la ricerca scientifica sulla Trombosi. “ALT Onlus, da 35 anni, sostiene giovani ricercatori dedicati allo studio dei meccanismi della Trombosi e numerosi progetti che contribuiscono a migliorarne la conoscenza. Ancora oggi, non tutti sono a conoscenza che la Trombosi è causa di Infarto, Ischemia cerebrale o Embolia polmonare, patologie che colpiscono il doppio dei tumori ma sono spesso sottovalutate e quindi trascurate. Il Covid nella sua drammaticità ha tuttavia contribuito a sollevare il velo sulle patologie da Trombosi, sulla loro gravità e sulla necessità di proseguire nella ricerca: non dimentichiamoci di questo insegnamento e continuiamo a lavorare per informare quante più persone possibili” conclude la Presidente di ALT.

COME RICEVERE UNA O PIÙ COPIE DELL’AGENDA

ALT invierà l’agenda all’indirizzo che vorrete indicare dopo aver ricevuto la donazione di 20€ per ciascuna copia da fare in Banca all’IBAN IT24X0306234210000002304085, in Posta al numero di c/c postale 50 29 42 06 intestati a ALT Onlus con causale Agenda 2022 oppure online su www.trombosi.org.