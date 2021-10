Trieste: al via la Barcolana ma la protagonista è la bora, raffiche a 42 nodi

MeteoWeb

Al via la Barcolana 53, la regata più grande al mondo che si tiene ogni anno a Trieste la seconda domenica di ottobre.

E’ partita regolarmente alle 10:30, con la bora che soffia a 42 nodi.

A causa delle condizioni meteo non tutti hanno potuto prendere il mare: dopo il briefing in Capitaneria di porto, il Comitato di regata, sulla base delle previsioni dell’Osmer e delle valutazioni condivise con la capitaneria di porto ha confermato la partenza, ma sono state escluse dalla regata le imbarcazioni appartenenti alle categorie passere, meteor, IX e VIII.

Sarebbero circa 300 le barche escluse dalla regata, gli iscritti totali sono 1650.

Il percorso è un triangolo con disimpegno lungo circa 13 miglia. La partenza avviene tra Barcola e Miramare mentre l’arrivo di fronte alla storica piazza Unità d’Italia.

Lo slogan di quest’anno è “Nuove Rotte” a sottolineare come Barcolana stia innovando, creando nuovi eventi a terra e in mare, nuovo sviluppo per il territorio e nuovi sviluppi per i temi che fortemente porta avanti, la sostenibilità ambientale e la gender equality, temi che vuole divulgare attraverso lo sport e la passione per il mare e la vela.