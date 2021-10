Asteroide o cometa? Un raro oggetto celeste ‘ibrido’ viaggia nel Sistema Solare

MeteoWeb

Un misterioso corpo celeste, scoperto nel 2005, era stato inizialmente classificato come asteroide per via della sua orbita. Ma nelle osservazioni successive si e’ dimostrato stranamente attivo, con una chioma e una coda simili a quelle che si formano sulle comete per sublimazione del ghiaccio superficiale. Denominato (248370) 2005 Qn137, questo raro oggetto celeste ‘ibrido’, un po’ asteroide, un po’ cometa, ha un nucleo da 3,2km di diametro e una coda lunga oltre 720.000km per 1.400km di larghezza. L’oggetto sta viaggiando nella fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove.

Il suo identikit, ottenuto grazie al programma di ricerca di asteroidi Atlas, è stato presentato al congresso di planetologia della Societa’ astronomica americana da Henry H. Hsieh, del Planetary Science Institute in Arizona. “Può essere considerato come una cometa della fascia principale, parte di una famiglia composta attualmente da altri 20 oggetti”, spiega Hsieh. “248370 si adatta alle definizioni fisiche di una cometa, in quanto e’ probabilmente ghiacciato e sta espellendo materiale nello spazio, ma ha anche l’orbita di un asteroide. La dualita’ rende questi oggetti molto interessanti dal punto di vista scientifico“, anche per ricostruire l’origine della vita sulla Terra.

Si ritiene, infatti, che parte dell’acqua del nostro pianeta derivi dall’impatto con asteroidi provenienti dalla fascia principale tra Marte e Giove. Se gli ibridi asteroide-cometa come 248370 contengono ghiaccio come sembra, potrebbero darci modo di comprendere meglio la presenza e la distribuzione di oggetti ghiacciati nella porzione piu’ interna del sistema solare.