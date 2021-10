Un tubero saporito e poco noto è ottimo per i diabetici: tiene a bada la glicemia e abbassa anche il colesterolo

MeteoWeb

Un tubero poco noto andrebbe riscoperto: vanta proprietà e benefici che lo rendono, tra le altre cose, un valido alleato contro diabete (glicemia alta) e colesterolo alto.

E’ importante il suo elevato apporto di fibre, che aiutano anche nella protezione della salute cardiovascolare. E’ fonte di antiossidanti, di vitamine, di ferro, calcio e fosforo.

Il topinambur è conosciuto in tutto il mondo e soprattutto negli Stati Uniti come “il carciofo di Gerusalemme”, nonostante non appartenga alla famiglia dei carciofi (ma a quella dei girasoli) e non sia originario della città israeliana.

Cos’è il topinambur

Parente stretto del girasole, appartenente alla famiglia delle Asteraceae, l’Helianthus tuberosus è la radice di una pianta vigorosa che produce un fiore simile a una grossa margherita, dalla forma contorta e nodosa, di colore beige o bordeaux all’esterno e bianco internamente.

Fu scoperto da Samuel Champlain, un esploratore francese che, perlustrando le terre vicine a Cape Cod, oggi nello stato del Massachusetts, poco a sud di Boston, rimase ammaliato dal gusto di questo tubero che associò, per gusto, al carciofo.

Contiene poche calorie, è formato dall’80% di acqua e contiene fibre alimentari solubili che possono essere solo parzialmente metabolizzate dalla microflora intestinale, favorendo lo sviluppo di batteri utili (bifidobatteri e lattobacilli), a scapito dei batteri potenzialmente patogeni, avendo quindi un’azione probiotica. Il topinambur ha un buon quantitativo di glucidi, composti quasi esclusivamente dal polisaccaride inulina: è proprio quest’ultimo che lo rende adatto a diabetici e persone in sovrappeso.

L’inulina non viene digerita dagli enzimi e passa integra fino al grande intestino, dove i batteri la fermentano: si tratta di una fibra alimentare e, come tale, riduce l’assorbimento di glucosio, trigliceridi e colesterolo, diminuisce l’indice glicemico dei cibi glucidici e migliora la funzionalità intestinale.

Per prevenire e gestire il diabete di tipo 2, strettamente correlato alle abitudini alimentari e di vita, è fondamentale la terapia nutrizionale, nella quale si raccomanda l’assunzione di alte dosi di fibra solubile. L’inulina contenuta nel topinambur può essere un notevole aiuto: le singole molecole di fruttosio che la compongono non esercitano lo stesso effetto che avrebbero se assunte come zucchero semplice.

Il tubero contiene vitamina A e vitamine del gruppo B (ma anche vitamina E, C, e K) che migliorano il funzionamento della vista e lo rendono utile nei casi di spossatezza fisica, anemia, stress, ed anche sali minerali (ferro, potassio, silicio, fosforo, magnesio) e aminoacidi quali asparagina ed arginina.

Inoltre, grazie all’arginina, aiuta le normali funzioni del fegato e favorisce la cicatrizzazione.

Perché consumare il topinambur

Si è osservato che, grazie all’inulina, dopo l’assunzione di topinambur il livello di glicemia nel sangue resta invariato: è tale caratteristica a renderlo un alimento consigliato alle persone con diabete.

E’ ipocalorico e ricco di fibre, favorisce il raggiungimento del senso di sazietà, e aiuta a tenere sotto controllo gli attacchi di fame.

Come consumare il topinambur

La consistenza ricorda vagamente la patata; il profumo e il sapore, invece, ricordano il carciofo, anche se il topinambur è più dolce.

Per pulirlo è importante indossare i guanti: come i carciofi, tendono ad annerire le mani. Dopo avere preparato una ciotola con acqua e limone, si spazzola sotto l’acqua corrente. Se la scorza è troppo dura, si può eliminare con un pelapatate o raschiarla con un coltello. La buccia in genere è sottile e digeribile e può essere consumata senza problemi, ma se si vuole eliminare, per agevolare l’operazione è consigliabile sbollentare i tuberi. Man mano che si taglia in pezzi, questi vanno poi tuffati in acqua e limone.

Il topinambur può essere cucinato in tanti modi diversi: bollito (come le patate, e poi condito semplicemente con olio, sale e pepe), al vapore, al forno, in padella (con poca acqua e un filo d’olio), crudo (a differenza della patata, non deve essere necessariamente cotto: basta tagliarlo a fettine molto sottili o grattugiarlo e condirlo semplicemente con sale, pepe e un filo di olio, oppure aggiungerlo a insalate miste). Può essere ingrediente di zuppe e minestre, fritto (come le patate), si può ridurre in purè, si può aggiungere ai risotti e può essere un condimento per la pasta (come crema o si può tagliare a cubetti, come si farebbe per preparare pasta e patate).

Topinambur, benefici e controindicazioni

Secondo gli esperti Humanitas,

“fra i principali benefici ottenibili dal consumo di topinambur è incluso l’elevato apporto di fibre, le quali oltre a promuovere il buon andamento delle funzioni intestinali, aiutano anche nella protezione della salute cardiovascolare. In particolare, il topinambur è una buona fonte di inulina, fibra solubile che agisce come prebiotico e aiuta a ridurre l’assorbimento da parte dell’intestino di grassi e zuccheri: in questo modo, l’inulina aiuta a proteggere la salute cardiometabolica da eccessi di glucosio e colesterolo nel sangue. Il topinambur è inoltre una fonte di antiossidanti (vitamine A, C ed E, selenio e manganese); di vitamine importanti per il metabolismo (appartenenti al gruppo B) e lo sviluppo del sistema nervoso durante la gestazione (i folati); di ferro, importante per la produzione dei globuli rossi; e di calcio e fosforo, alleati di ossa e denti.

In caso di consumo eccessivo, l’elevato apporto di inulina tipico del topinambur può causare fastidiosi effetti collaterali a livello intestinale (gas)“.

100 g di topinambur apportano circa 73 Calorie e:

78,01 g di acqua

2,00 g di proteine

0,01 g di lipidi, tra cui: 0,004 g di grassi monoinsaturi e 0,001 g di grassi polinsaturi

17,44 g di carboidrati

9,60 g di zuccheri

1,6 g di fibre

20 UI di vitamina A

4 mg di vitamina C

1,3 mg di niacina

0,397 mg di acido pantotenico

0,200 mg di tiamina

0,19 mg di vitamina E

0,077 mg di vitamina B6

0,060 mg di riboflavina

13 µg di folati

0,1 µg di vitamina K

429 mg di potassio

78 mg di fosforo

17 mg di magnesio

14 mg di calcio

4 mg di sodio

3,40 mg di ferro

0,140 mg di rame

0,12 mg di zinco

0,060 mg di manganese

0,7 µg di folati

beta carotene

Si tenga presente che le informazioni presenti in questa pagina sono di natura generale e a scopo divulgativo e non sostituiscono in nessun caso il parere del medico, il primo punto di riferimento a cui ricorrere per avere informazioni, chiarimenti, e a cui affidarsi per consigli o esami.